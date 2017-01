Le travail a repris ce jeudi 5 janvier 2016 à Saint-Gilles, après 82 jours de grève ininterrompue au sein de Croisières et découvertes. Après plusieurs rebondissements, un protocole d'accord a été signé entre les direction et salariés dans la soirée de ce mercredi 4 janvier. Le Grand Bleu 7 est sorti en mer ce matin.

Ce jeudi 5 janvier 2017, après 82 jours de grève, un protocole d'accord a été signé "qui profite a l'ensemble du personnel - marins et personnels à terre - de Croisères et découvertes" déclare Bruno Jallet, délégué syndical. Concernant les détails du protocole, la direction n'a pas souhaité les rendre publics.

Pour rappel, les salariés de Croisières et Découvertes ont entamé un mouvement de grève le 15 octobre dernier, pour demander la revalorisation de leurs salaires Depuis l'échec des négociations à la direction du travail (DIECCTE) les 19 et 26 octobre dernier, la guerre s'est déclarée entre salariés et direction. Deux grévistes ont été assignés au tribunal par leur employeur pour "grève illicite", faisant monter la pression d'un cran. Les grévistes ont obtenu gain de cause, le mouvement étant considéré comme légal par le juge.

Le Grand Bleu 7 a appareillé ce matin et le travail a repris.

