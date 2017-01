Voici les titres développés ce vendredi :



- Déchets plastiques et hélices de bateau : Ces menaces qui pèsent sur les tortues

- [AUDIO] Délinquance - Insécurité : entre ressenti et réalité

- Chicago: les agresseurs d'un jeune Blanc inculpés de "crime raciste"

- Ça s'est passé un 6 janvier - 2016 : les baigneurs attaqués par les méduses à Boucan Canot

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le vent est au rendez-vous

Voici les titres développés ce vendredi :



- Déchets plastiques et hélices de bateau : Ces menaces qui pèsent sur les tortues

- [AUDIO] Délinquance - Insécurité : entre ressenti et réalité

- Chicago: les agresseurs d'un jeune Blanc inculpés de "crime raciste"

- Ça s'est passé un 6 janvier - 2016 : les baigneurs attaqués par les méduses à Boucan Canot

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le vent est au rendez-vous

Déchets plastiques et hélices de bateau : Ces menaces qui pèsent sur les tortues

Bonne nouvelle pour les admirateurs des tortues. Depuis quelques semaines, elles sont nombreuses à visiter les lagons de l'Ouest et du Sud de l'île. C'est la session de "recrutement" où de jeunes tortues marines se rapprochent des récifs où elles trouvent une nourriture plus abondante. L'occasion pour les baigneurs de profiter d'un beau spectacle. Dans le plus grand calme, rappelle le directeur de Kélonia, qui incite les observateurs rencontrant une tortue blessée ou en difficulté à informer le parc. Car en 2016, ce sont plus de trente tortues qui ont été recueillies par le centre de soins du parc. Hélices de bateau, déchets plastiques, hameçons qui traînent... autant de dangers potentiels pour les animaux à carapace.

[AUDIO] Délinquance - Insécurité : entre ressenti et réalité

Une étude récemment parue de l'Observatoire de la délinquance révèle que La Réunion demeure dans le top 10 des départements comprenant le plus de faits de violence par habitant. En mai dernier, le ministère de l'Intérieur classait pourtant l'île parmi les territoires les plus sûrs, les statistiques étant presque au même niveau que celles de la métropole. Dans la rue, les Réunionnais ne se sentent pourtant pas trop en danger, bien que des précautions soient prises inconsciemment.

Chicago: les agresseurs d'un jeune Blanc inculpés de "crime raciste"

Les procureurs de la ville de Chicago ont inculpé jeudi pour "crime raciste" quatre Noirs accusés d'avoir séquestré un jeune homme blanc, une scène diffusée en direct sur internet qui a choqué l'Amérique et provoqué l'ire des médias conservateurs.

Ça s'est passé un 6 janvier - 2016 : les baigneurs attaqués par les méduses à Boucan Canot

Fait assez rare pour être relevé, le 6 janvier 2016, en plein été austral, 18 baigneurs se font piquer par plusieurs méduses, présentes quelques heures dans les eaux de Boucan-Canot.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le vent est au rendez-vous

C'est une belle journée qui se prépare dès la matinée de ce vendredi 6 janvier 2016. Selon les prévisions de Météo France, l'après-midi s'annonce chaude, malgré l'arrivée du vent de l'Ouest. La houle devrait être impressionnante, culminant autour de 2 mètres.