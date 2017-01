C'est une belle journée qui se prépare dès la matinée de ce vendredi 6 janvier 2016. Selon les prévisions de Météo France, l'après-midi s'annonce chaude, malgré l'arrivée du vent de l'Ouest. La houle devrait être impressionnante, culminant autour de 2 mètres.

C'est une belle journée qui se prépare dès la matinée de ce vendredi 6 janvier 2016. Selon les prévisions de Météo France, l'après-midi s'annonce chaude, malgré l'arrivée du vent de l'Ouest. La houle devrait être impressionnante, culminant autour de 2 mètres.

Beau temps avec du vent.



La matinée débute sous de bons auspices avec un temps majoritairement ensoleillé. Le ciel est dégagé en montagne. Sur le littoral Est, les quelques averses, trouble-fête de la fin de nuit, s'effacent progressivement aux premières heures du jour devant les périodes ensoleillées.



Globalement , c'est une belle journée. Pour l'après-midi, quelques nuages se montrent sur le relief, mais les averses sont rares et peu significatives.



La chaleur se maintient en bordure de mer, avec un mercure atteingnant 31 degrés.



Le vent se fait grandement remarquer le long des côtes nord et sud et sur le relief exposé. En matinée, il s'invite en baie de La Possession.



L'alizé souffle en rafales jusqu'à 60 km/h.



La mer est agitée au vent voire forte le long de la côte sud l'après-midi.



Un train de houle de sud-ouest fait son entrée sur les côtes ouest et sud l'après-midi. Cette houle culmine autour de 2 mètres en cours de nuit suivante le long du littoral sud