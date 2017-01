L'année sportive 2017 démarre en douceur. Entre volleyball, course à pied et trail, quatre évènements sont au programme de ce week-end. Le point sur l'agenda.

Volleyball: Tournoi de préparation

La ligue organise un tournoi de préparation en vue des volleyades, samedi et dimanche de 8h30 à 18h00 à Saint André au gymnase Paris Kichenin.

La journée de samedi concernera les filles et celle de dimanche concernera les garçons pour les catégories M15, M17 et M23. Les équipes seront composées de joueurs licenciés en 6x6.



Course à pied: Lé O Lé La

Le Club d'athlétisme de la Plaine des Cafres, avec le concours des Services Sports de la Ville du Tampon organise la course des Jeunes Lé O Lé La ce samedi à partir de 14h30, dans l'enceinte des Grands Kiosques. Le circuit long de 500m sera à parcourir une ou plusieurs fois selon les catégories d'âge: Les écoles d'athlétisme feront 500m, les poussins 1000m, les benjamins et minimes 2500m.



Trail: Dans les rues de Saint Pierre

L'association Réunion Demain organise ce samedi la 4ème édition du trail urbain de Saint Pierre. Trois épreuves sont au programme: 3km pour les jeunes à 17h00, 6km découverte à 17h45 et enfin 15km à 18h00. Le départ se fera sur le quai nord du port. Les coureurs emprunteront les rues, ruelles, sentiers et littoral de la capitale du sud.



Course à pied: Relais du Volcan

Le Club d'athlétisme de la Plaine des Cafres organise une course pédestre par équipes entre le Pas de Bellecombe et les Grands Kiosques du 27ème km, ce dimanche à la Plaine des Cafres. Les équipes composées de 8 relayeurs parcourront une distance de 24,3km. Chaque coureur ayant à parcourir une distance allant de 2,5 km à 4 km (Parcours : 1er relais 2.9 km – 2ème relais 2.5 km – 3ème relais 3.2 km – 4ème relais 2,9 km – 5ème relais 3.6 km – 6ème relais 3,1km - 7ème relais 3 km et 8ème relais 3,1 km), entre chemin et route. Le départ se fera sur le parking du Pas de Bellecombe à 9h00.