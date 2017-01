Voici les titres développés ce samedi 7 janvier 2017 :



- Excelsior/Lille : 35 degrés d'écart et un rendez-vous avec l'histoire

- Réunion Pêche Australe pêchera son quota de légine

- Déchets : la réduction par l'éducation

- Ça s'est passé un 7 janvier 2015 : Charlie Hebdo, cible d'un attentat terroriste

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : Le temps se couvre l'après-midi

Voici les titres développés ce samedi 7 janvier 2017 :



- Excelsior/Lille : 35 degrés d'écart et un rendez-vous avec l'histoire

- Réunion Pêche Australe pêchera son quota de légine

- Déchets : la réduction par l'éducation

- Ça s'est passé un 7 janvier 2015 : Charlie Hebdo, cible d'un attentat terroriste

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : Le temps se couvre l'après-midi

Excelsior - Lille : 35 degrés d'écart et un rendez-vous avec l'histoire

Ça y est, c'est le grand jour pour l'AS Excelsior. Le club de Saint-Joseph s'apprête à affronter le LOSC (Lille) pour les 32èmes de finale de la Coupe de France. C'est la première fois que l'équipe du Sud se hisse à un tel niveau de la compétition. Les joueurs se sont envolés en début de semaine pour la Métropole, où ils ont rendez-vous avec leur destin... et le froid !

Réunion Pêche Australe pêchera son quota de légine

En pêche depuis quelques jours, le Corinthian Bay pourra compléter son quota de 100 tonnes de légine, dans les mers australes. L'attribution de ce petit quota de pêche au nouvel armement Réunion Pêche Australe (RPA), qui affrète le palangrier, était l'objet d'un recours en annulation examiné, le jeudi 5 janvier 2016, par le tribunal administratif (TA). Ce recours en référé et suspension déposé par la Copecma, un armement concurrent qui sollicitait également le bénéfice de ce quota, a été rejeté vendredi par l'instance le TA.

Déchets : la réduction par l'éducation

La Réunion est-elle sale ? Entre manque de poubelles sur les sites naturels et changement de comportement vis-à-vis de la pollution et des déchets, La Réunion ne tardera plus à saturer sous les ordures, si la réduction à la source n'est pas appliquée. après les fêtes de fin d'année, lagons et ravines ont eu leur lot de pétards et de déchets en tout genre. Des dépôts, perpétrés tout au long de l'année.

Ça s'est passé un 7 janvier 2015 : Charlie Hebdo, cible d'un attentat terroriste

L'équipe de journalistes et de dessinateurs du journal satirique Charlie Hebdo est la cible le 7 janvier 2017 d'une attaque terroriste sans précédent. 12 personnes, 2 policiers et 10 employés du journal, dont les dessinateurs Charb, Cabu, Tignous, Wolinski et Honoré ont péri sous les balles des frères Kouachi.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : Le temps se couvre l'après-midi

Le début de la journée est ensoleillé, si l'on en croît les prévisions de Météo France, pour ce samedi 7 janvier 2016. Le début d'après-midi se couvre, avec des nuages sur le littoral nord-ouest. La pluie n'est pour le moment pas au programme. Les températures restent chaudes, atteignant 31 degrés sur le littoral.