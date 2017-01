Découvrir le récif corallien de l'Ermitage : la Réserve Naturelle Marine de La Réunion propose des sorties gratuites tout au long du mois de janvier. L'activité se déroule dans le lagon près du restaurant "Go Cap Méchant".

Certaines conditions sont néanmoins requises : les enfants de huit ans ne peuvent effectuer le parcours. Pour les personnes de moins de 16 ans, un adulte doit être présent au cours de la visite.

Palmes, masques et tuba sont nécessaires pour le bon déroulement de la visite. Le matériel est non fourni et obligatoire. Ci-dessous les horaires pour le mois de janvier 2017.