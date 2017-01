Plus que quelques heures avant la rencontre de ce samedi 7 janvier 2017 entre l'AS Excelsior et le LOSC. Les joueurs ont découvert le stade où ils allaient jouer et ont procédé aux derniers entraînements. Un selfie pour la route et on s'y remet (en doudoune s'il vous plaît) ! Les sportifs vivent des moments d'exception : faites un tour avec eux, en images.

