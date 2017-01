Le début de la journée est ensoleillé, si l'on en croit les prévisions de Météo France, pour ce samedi 7 janvier 2016. Le début d'après-midi se couvre, avec des nuages sur le littoral nord-ouest. La pluie n'est pour le moment pas au programme. Les températures restent chaudes, atteignant 31 degrés sur le littoral.

Le début de journée est ensoleillé, même si un voile nuageux en altitude est toujours présent. Des nuages accompagnés de rares averses persistent néanmoins au lever du jour sur les flancs du volcan, et sur le littoral allant de Saint Philippe à Saint Benoit.



En cours de matinée, le développement des nuages de pente débute, et ceux-ci s'emparent progressivement des hauts.



L'après-midi voit la couverture nuageuse gagner en épaisseur et recouvrir la majorité de l'intérieur de l'île. Des averses se déclenchent, plus fréquentes sur les hauteurs de l'Ouest. Les régions côtières bénéficient toujours de belles éclaircies, à l'exception du littoral Nord-Ouest où les débordements nuageux viennent apporter de la grisaille l'après-midi.



Les températures sont de 30 à 32 °C sur le littoral, 26°C à Salazie, 21°C à la Plaine des Cafres, ou 17°C au volcan.



Le vent est orienté à l'Est Sud-Est, avec des rafales autour de 50 km/h possibles sur le littoral entre Saint Benoit et La Grande Chaloupe, ainsi que sur le Sud Sauvage et jusqu'à Saint Pierre, voire même l'Étang Salé l'après-midi.



La mer est agitée sur les côtes Ouest et Sud, et peu agitée à agitée ailleurs. La houle de Sud-Ouest est d'environ 2 m en début de journée, et s'amortit progressivement, en dessous de 1,5 m en soirée.