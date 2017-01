Sifflet de fin pour les Tangos ce samedi 7 janvier 2017 : les joueurs réunionnais se sont inclinés face au LOSC, avec un score de 4 à 1 en 32èmes de finale. Si les Dogues ont enchaîné les buts vers les dernières minutes du match, les Saint-Joséphois n'en ont pas pour autant démérité. Ils quittent la coupe de France avec les honneurs et nul doute qu'ils reviendront sur l'île avec de beaux souvenirs pleins la tête.

Si l'issue du match a respecté la logique des niveaux, difficile de ne pas ressentir une pointe de déception face à la défaite des Tangos. Qui s'en sortent non sans s'être bien battus ! Avec 35 degrés d'écart, ils devaient déjà compter avec un 12ème homme : le froid.

Durant la première période du match, les joueurs de Saint-Joseph, à l'image du roseau, ont plié sans rompre. Mais un cafouillage dans la défense les fait encaisser leur premier but à la 17ème minute. Qu'à cela ne tienne, les Réunionnais résistent jusqu'à la mi-temps et à leur retour pour la deuxième période, ils y croient. Ils tentent, ils y vont, mais peine perdu, les Lillois marquent un second but lors d'un coup franc.

Retournement de situation à la 87ème minute avec un but inattendu de l'attaquant Benjamin Pythie ! Mais La Réunion a à peine le temps de savourer sa liesse que les Lillois enchaînent deux buts. En quelques secondes. D'un côté, on a probablement eu un ogre piqué dans son orgueil et un Petit Pouçet tout à son euphorie d'être entré dans la cage du Losc.

Conclusion : une défaite mais un beau, très beau combat de la part des Tangos. Ils sortent en 32èmes de finale avec les honneurs. C'était le dernier représentant d'Outre-Mer en coupe de France encore en lice. La Réunion leur dit merci et les supporters lillois applaudissent leur performance.

Mi lé fier de l'Excelsior

Zot la bien représenté La Réunion

Bravo à Zot

Ti bon Largue pa

Bon retour au cho

97K lé la!#LOSCASE #excelsior — TomKyl13 (@tom_kyl13) 7 janvier 2017

Bravo à l'AS Excelsior Saint-Joseph 🇷🇪 pour son parcours ! La magie de la @coupedefrance 👏👏👏 #LOSCASE pic.twitter.com/NQOPzFmj1d — Paul de Bel-Air (@pauldebelair) 7 janvier 2017

