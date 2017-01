C'est un dimanche de janvier classique qui est attendu ce 8 janvier 2017. Si quelques averses pourraient assombrir les hauts de l'ouest dans l'après-midi, une belle journée ensoleillée est prévue sur l'ensemble de lîle. Les températures sont conformes aux normales et saisonnières et vont jusqu'à 31 degrés sur le littoral.

Une légère humidité est attendue dans l'Est au lever du jour. Mais elle ne devrait pas durer. C'est une belle matinée ensoleillée qui est prévue sur l'ensemble de l'île. Durant l'après-midi, des nuages pourraient cependant se développer sur les pentes de l'île, provoquant quelques averses sur les hauts de l'Ouest. Le littoral reste bien ensoleillé, malgré quelques débordements nuageux sur les plages.



Les températures sont proches de 29 à 31 degrés sur le littoral, 24 degrés à Cilaos, 25 degrés à Salazie, 20 degrés à la Plaine des Cafres, ou 18 degrés au volcan.



Le vent d'est concerne toujours les côtes nord et sud, mais il est plus faible que les jours précédents. La mer est localement agitée au vent.