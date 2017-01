Voici les titres développés ce lundi 9 janvier 2017 :



Voici les titres développés ce lundi 9 janvier 2017 :



- Bassins, piscines naturelles : La Réunion regorge d'oasis rafraîchissantes

- Les oliviers millénaires d'Espagne, des trésors en danger

- Ça s'est passé un 9 janvier 2015 : Double prise d'otage terroriste par Coulibaly et les frères Kouachi

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : Encore une belle et chaude journée

Bassins, piscines naturelles : La Réunion regorge d'oasis rafraîchissantes

Avec une telle chaleur, on se prend facilement à rêver à des coins de fraîcheur, des oasis de verdure, des endroits éloignés de toute pollution sonore et visuelle. De ces petits paradis terrestres, La Réunion en est remplie. Imaz Press a sélectionné pour vous plusieurs cascades, bassins, ou piscines naturelles où vous pourrez piquer une tête en toute quiétude. Avec quelques recommandations et bons gestes à observer bien sûr ! Enfilez votre maillot de bain, prévoyez la crème, c'est parti.

Les oliviers millénaires d'Espagne, des trésors en danger

Le soleil se couche sur l'est de l'Espagne et des dizaines d'arbres majestueux étendent leurs ombres sur la terre: ces oliviers millénaires sont désormais protégés pour échapper à la convoitise des amateurs de raretés qui les arrachent à leur pays. Amador Peset, 37 ans, chasuble vert bouteille et chaussures de marche, descend de son vieux 4x4 et parcourt un champ à vive allure. Il s'arrête face à un immense olivier qui brave le vent froid

Ça s'est passé un 9 janvier 2015 : Double prise d'otage terroriste par Coulibaly et les frères Kouachi

4 morts et 5 blessés. 48h00 après les attentats frappant Charlie Hebdo, Amedy Coulibaly, suspecté d'être le complice des frères Kouachi dans la tuerie du journal, prend en otage l'épicerie cacher, porte de Vincennes. Dans le même temps, les frères jihadistes se retranchent dans une imprimerie de Dammartin-en-Goële. Les unités d'élite, le RAID et le GIGN font face à une double intervention.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé : Encore une belle et chaude journée

Les journées suivent et se ressemblent presque. Ce lundi 9 janvier 2017, on démarre la semaine avec du soleil et des températures conformes aux normales saisonnières : c'est à dire chaudes ! Quelques averses sont néanmoins prévues sur l'ouest de l'île. Le vent est plutôt modéré et la mer est peu agitée.