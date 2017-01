La grève en cours chez Air Austral prend une tournure plus politique, ce lundi 9 janvier 2017. Une délégation de l'Unsa est reçue à la pyramide inversée, pour évoquer le conflit qui oppose une partie du personnel navigant à la direction de la compagnie depuis 9 jours. L'objectif pour le syndicat : "obtenir de l'écoute".

Ce dimanche, les discussions entre l'Unsa et la direction de la compagnie ont pu reprendre alors qu'elles étaient au point mort depuis vendredi. La direction a finalement accepté la délégation constituée par l'Unsa, qui avait convié un représentant du SNPL (Syndicat national des pilotes en ligne), invité en tant que salarié. "Il a fallu faire un compromis: notre collègue a pu assister à cette réunion préparatoire, mais notre PDG n'était, lui, pas présent", détaille Marie-Noëlle Wolff, déléguée Unsa.

Ce lundi, le syndicat a obtenu un rendez-vous avec le président de Région. "Le rendez-vous nous a été accordé avec la contrepartie de ne pas faire de cortège pour nous y rendre", ajoute la déléguée, pour qui l'objectif de ce rendez-vous est d"obtenir de l'écoute". "Nous voulons évoquer nos conditions de travail et le fait que les moyens mis à notre disposition ne correspondent pas aux exigences de performance et d'excellence fixées par la direction", résume Marie Noëlle Wolff :

Une nouvelle réunion entre syndicat et direction est prévue ce lundi matin, à 11 heures, à l'issue de l'entrevue entre l'Unsa et le président de Région. "La direction générale est en contact permanent avec la Région qui est actionnaire majoritaire, donc la compagnie sera tenue informée de la teneur des discussions qui auront eu lieu avec le syndicat. La direction espère que cette nouvelle rencontre permettra de sortir du conflit. La réunion préparatoire d'hier a permis d'aborder tous les points techniques et l'ensemble des revendications de l'Unsa, afin d'élaborer un protocole de fin de conflit", a précisé la compagnie.

Le programme des vols du 9 janvier de la compagnie est disponible ici.

Celui du 10 janvier est disponible ici.

CH/ www.ipreunion.com