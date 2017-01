Seize personnes ont été interpellées lundi matin en région parisienne et en province dans le cadre de l'enquête sur le braquage de la star américaine Kim Kardashian à Paris en octobre, a-t-on appris de sources policières, confirmant des informations de presse.

Seize personnes ont été interpellées lundi matin en région parisienne et en province dans le cadre de l'enquête sur le braquage de la star américaine Kim Kardashian à Paris en octobre, a-t-on appris de sources policières, confirmant des informations de presse.

Dans la nuit du 2 au 3 octobre, la vedette ultramédiatisée de 35 ans s'était fait braquer dans une discrète résidence hôtelière de luxe à Paris par des hommes armés qui lui avaient volé pour neuf millions d'euros de bijoux, après l'avoir ligotée et bâillonnée.

Une information judiciaire avait été ouverte.

Kim Kardashian s'était ensuite constituée partie civile après la diffusion d'une vidéo tournée dans son appartement juste après l'agression. Elle avait également déposé plainte pour "violation de sa vie privée à l'encontre de l'auteur et des diffuseurs d'une vidéo réalisée à son insu et celle des policiers qui procédaient aux premières constatations dans l'hôtel, lieu de l'agression".

Par ailleur, une vidéo extraite des caméras de surveillance avait visionnée par la police. La caméra avait filmé quelques mètres de l'entrée de l'appartement de luxe où séjournait la star. À 2h19, trois hommes vêtus d'un gilet réfléchissant passent. Une dizaine de minutes plus tard, deux piétons les rejoignent.



"Les individus ne sont pas identifiables, mais l'heure et leur nombre laissent penser qu'ils sont les agresseurs de Kim Kardashian", avait expliqué M6 qu avait diffusé cette vidéo en exclusivité.

Les voleurs avaient emporté une bague d'une valeur de quatre millions d'euros et un coffret de bijoux pour un montant de cinq millions, soit le plus important vol de bijoux commis sur un particulier en France depuis plus de 20 ans. Aucun suspect n'a été interpellé, mais les agresseurs présumés, au nombre de cinq, ont laissé derrière eux plusieurs indices, dont des traces ADN en cours d'exploitation. Dans leur fuite, ils ont aussi perdu un pendentif serti de diamants appartenant à la jeune femme.

Selon son récit aux enquêteurs, Kim Kardashian s'est défaite de ses liens et a prévenu son garde du corps qui n'était pas sur place au moment de l'agression.

D''autres versions ont ensuite émergé sur internet. Le site américain Radar Online qui s'est procuré la vidéo tournée dans l'appartement avec un téléphone portable, met en avant le calme apparent de la star dans ce film et s'interroge sur la réalité du vol.

Le site mediatakeout.com avait affirmé de son côté que la star a mis en scène son agression pour toucher des assurances. En riposte à ces accusations, la star a déposé plainte pour diffamation à New York.

mb/AFP