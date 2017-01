Parce que parfois, l'actu plombe le moral, voici une sélection de moukataz qui, on l'espère, vous arracheront un sourire. Les stars de la semaine sont Henri Guaino, Baptiste, ou encore l'Excelsior.

Parce que parfois, l'actu plombe le moral, voici une sélection de moukataz qui, on l'espère, vous arracheront un sourire. Les stars de la semaine sont Henri Guaino, Baptiste, ou encore l'Excelsior.

Avec 5100 euros par mois, le député Henri Guaino n'arrive même pas à mettre une petite monnaie de côté

Candidat à la présidentielle, Henri Guaino, député (LR) des Yvelines, a suscité autant d'indignations que de détournements sur la toile, après avoir déclaré lors d'une interview sur la chaîne LCI jeudi, que le salaire des députés n’était pas "mirobolant". Avec 5100 euros par mois, il ne peut rien mettre de côté. Li fé pityé oté.

- 5100€ net / mois, combien vous arrivez à mettre de côté ?

- Rien.

Henri Guaino YOLO 💸💸 pic.twitter.com/MK2hwmo6ZX — Brut (@brutofficiel) 5 janvier 2017

Quand tu flambes au bar de l'Assemblée Nationale et que c'est la dèche à la fin du mois. #Guaino pic.twitter.com/W8QPERUZvJ — Crépin Desalpes (@Crepindesalpes) 5 janvier 2017

Le live Facebook qui tourne mal: Baptiste allume un feu dans sa chambre...et se fait surprendre par ses parents

Décidément, Facebook Live n'est pas un outil à mettre dans toutes les mains. Après l'histoire d'Alfredo, corrigé à coup de ceinture Kaporal à La Réunion, c'est un autre adolescent qui l'a appris à ses dépens. Cette semaine, Baptiste a eu une idée lumineuse: allumer un feu dans sa chambre en slip, et diffuser l'expérience en live sur le réseau social. Sauf que l'affaire tourne mal: ses parents débarquent et l'engueulent copieusement. On vous laisse apprécier les dialogues, qui ont été largement moukaté par Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, ou encore Golden Moustache.

L'Excelsior à la "Coude" de France

Parce qu'il n'y a pas que nous qui écrivons des bêtises. La semaine dernière, Imaz Press vous annonçait que l'équipe réunionnaise affrontait Mulhouse au lieu de Lille, cette semaine, ce sont nos confrères d'Antenne Réunion qui prennent la relève. Sans rancune !

Le froid

Et voici comment on imagine l'arrivée des Saint-Josephois en métropole, en pleine vague de froid :

#Chamouflage

Et évidemment, le tour du web ne serait pas complet sans une dose de chat

