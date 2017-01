Au cours d'un point presse tenu ce lundi 9 janvier 2017, le syndicat Solidaires Réunion est revenu sur une des mesures phares introduites dans le cadre de la loi Travail depuis le 1er janvier 2017 : le Compte personnel d'activité. Appelé CPA, le dispositif vise à faciliter le cumul d'heures de formations d'un salarié, lorsqu'il change d'entreprise ou de région. Solidaires met en garde contre ce dispositif dématérialisé, qu'il compare à "un paquet bien emballé".

Au cours d'un point presse tenu ce lundi 9 janvier 2017, le syndicat Solidaires Réunion est revenu sur une des mesures phares introduites dans le cadre de la loi Travail depuis le 1er janvier 2017 : le Compte personnel d'activité. Appelé CPA, le dispositif vise à faciliter le cumul d'heures de formations d'un salarié, lorsqu'il change d'entreprise ou de région. Solidaires met en garde contre ce dispositif dématérialisé, qu'il compare à "un paquet bien emballé".

Ouvert le 1er janvier dernier, le compte personnel d'activité (CPA) regroupe aujourd'hui le compte personnel de formation (CPF), le compte prévention pénibilité (CPP) et le compte d’engagement citoyen (CEC). Ce nouveau dispositif vise à faciliter la gestion de ses droits, par le biais d'Internet, via un compte personnalisé, à créer soi-même. Le regroupement des anciens procédés permet au salarié de changer de région et d'entreprise, dans perdre son cumul. La démarche prend en compte le changement aujourd'hui fréquent de situation dans une vie professionnelle, puisque la carrière au sein d'une unique entreprise est maintenant révolue.

Le syndicat Solidaires, qui demande l'abrogation de la loi Travail, parle d'une "très maigre avancée" par rapport "aux pertes entraînées par la loi". Pascal Valiamin, délégué et porte-parole de Solidaires Réunion, s'inquiète de la gestion du compte par le salarié lui-même, tâche autrefois confiée au service des ressources humaines de son entreprise. De plus, le syndicaliste craint que les salariés ne préfèrent se déclarer auto-entrepreneur, statut permettant aussi de bénéficier du CPA, où encore, qu'ils ne profitent pas de leurs droits, faute d'équipement internet ou de connaissances.

En outre, "le compte personnel d’activité est un outil destiné à aider les actifs à construire leur parcours professionnel. Le portail du CPA est consultable sur internet ou application mobile sur www.moncompteactivite.gouv.fr. Il permet à toute personne active d’acquérir des droits à la formation et de les mobiliser tout au long de sa vie professionnelle" note le www.travail-emploi.gouv.fr.

