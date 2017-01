Les journées suivent et se ressemblent presque. Ce lundi 9 janvier 2017, on démarre la semaine avec du soleil et des températures conformes aux normales saisonnières : c'est à dire chaudes ! Quelques averses sont néanmoins prévues sur l'ouest de l'île. Le vent est plutôt modéré et la mer est peu agitée.

Malgré quelques entrées maritimes résiduelles en début de matinée sur l'Est du département, le soleil brille sur tout le reste de l'île. C'est maintenant un scénario qui se répète depuis plusieurs jours : des masses nuageuses se développent à mi-pentes au fil des heures et s'étalent ensuite dans l'après-midi. Elles pourront occasionner quelques averses sur les pentes de l'ouest et du sud-ouest. Partout ailleurs, éclaircies alternent avc passages nuageuses.



Les températures maximales sont proches des 29 à 31 degrés sur le littoral, 25 à 26 degrés dans les cirques et 18 degrés au Volcan.



Le vent d'Est est modéré sur les côtes Nord et Sud de l'île. Il s'oriente au Nord-Est sur la Baie de la Possession en matinée mais c'est un régime de brises qui l'emporte de la Grande Chaloupe à l'Étang Salé dans l'après-midi.



La mer est peu agitée à agitée au vent.