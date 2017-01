Avec une telle chaleur, on se prend facilement à rêver à des coins de fraîcheur, des oasis de verdure, des endroits éloignés de toute pollution sonore et visuelle. De ces petits paradis terrestres, La Réunion en est remplie. Imaz Press a sélectionné pour vous plusieurs cascades, bassins, ou piscines naturelles où vous pourrez piquer une tête en toute quiétude. Avec quelques recommandations et bons gestes à observer bien sûr ! Enfilez votre maillot de bain, prévoyez la crème, c'est parti.

Avec une telle chaleur, on se prend facilement à rêver à des coins de fraîcheur, des oasis de verdure, des endroits éloignés de toute pollution sonore et visuelle. De ces petits paradis terrestres, La Réunion en est remplie. Imaz Press a sélectionné pour vous plusieurs cascades, bassins, ou piscines naturelles où vous pourrez piquer une tête en toute quiétude. Avec quelques recommandations et bons gestes à observer bien sûr ! Enfilez votre maillot de bain, prévoyez la crème, c'est parti.

Sainte-Suzanne : Bassin Grondin, pour une baignade en famille

La promenade vers le Bassin Grondin, dans la Rivière Sainte-Suzanne peut se faire en 40 minutes. À la sortie du village de Bagatelle, il suffit de prendre le chemin Camp Créole en direction de Bassin Boeuf. Il faudra ensuite marcher environ 1 kilomètre pour accéder au Bassin Grondin, où l'eau est fraîche et la baignade possible.

Saint-André : La Cascade des Délices, escale entre bambous et eau claire

Vous pouvez rejoindre le site en voiture en entrant dans le village de Quartier-Français, puis en suivant la pancarte "Cascade des Délices". Après une petite balade idéale à faire avec des marmailles, vous tomberez sur une petite cascade haute de quatre mètres. Elle se jette dans un bassin à l'eau claire, entouré de bambous. Une agréable escale.

Saint-Benoît : Bassin La Paix, un incontournable

Par beau temps, le Bassin La Paix a des allures de paradis terrestre. Au bout d'un chemin bordé de cannes à sucre, vous pourrez vous garer et entamer la petite promenade conduisant au bassin. La descenteest courte, mais attention ! Les marches peuvent être glissantes, tout comme les berges. Si la baignade est possible, la montée rapide des eaux incite à la plus grande prudence.

Saint-Philippe : La piscine du Baril, une oasis avec vue

La légende veut que, dans ce quartier du Baril, une source alimentait une piscine faite de pierre pour recueillir l'eau douce. Aujourd'hui, une piscine a été construite récemment et elle est toujours bien alimentée d'eau douce, d'un bleu turquoise et très fraîche. Grand (très grand) plus : la magnifique vue sur l'océan tumulteux. Et avantage non négligeable, la baignade est surveillée. Le site est bien indiqué sur la RN2 en direction de Saint-Philippe depuis Saint-Pierre.

Saint-Joseph : Manapany "ti coin charmant"

"Manapany ti coin charmant..." Luc Donat avait bien raison en chantant la beauté de cet endroit accolé à l'océan sauvage et où la piscine naturelle bordée de végétation a des allures d'oasis intemporel. Une fois au village de Manapany, il vous suffira de prendre en direction de la chapelle et de descendre, vous pourrez ensuite stationner en contrebas. Attention, les escaliers peuvent glisser ! La baignade est possible, mais elle n'est pas surveillée, donc on pense à toujours garder un oeil sur les marmailles. Et vous pourrez-même piquer sur les berges du bassin, divisées en grandes marches rocheuses.

Bassin des Aigrettes et Cormorans : Les traditions de l'ouest

Lorsqu'il fait 35 degrés à l'ombre dans l'ouest, on n'hésite pas et on se rend vers la route du Théâtre. L'entrée des bassins se situe au milieu d'un virage. L'accès est néanmoins interdit, les sentiers ne sont donc pas entretenus. Pour vous rendre vers les Aigrettes - le plus facile d'accès - vous empruntez le sentier descendant en laçet vers la ravine. Les Cormorans sont situés en aval des trois bassins. L'eau, claire et fraîche, sera la bienvenue après avoir bataillé avec les branches pour y accéder !

Pour rappel : l'accès à ces sites et sentiers peut être modifié par les éléments naturels (pluies, éboulis...)

Recommandations à observer

Que l'on soit ou non en période cyclonique, des fortes pluies peuvent rapidement faire tourner la balade au drame. Il est donc important de suivre avec attention l'évolution de la météo. La montée soudaine des beaux peut entraîner des accidents et les apparences peuvent être trompeuses. Car il peut très bien faire beau temps sur le site et pleuvoir en amont.

Il est bien sûr fortement déconseillé de se rendre dans un bassin plusieurs jours après un épisode pluvieux. Attention aussi à l'hydrocution : pour éviter ce choc thermique, il faut entrer progressivement dans l'eau et bien s'hydrater. Pour les adeptes des sensations fortes, avant de sauter dans un bassin, il est important de vérifier sa profondeur et l'absence de branches d'arbre.

