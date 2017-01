Bureaux, espaces d'exposition, espaces de travail collaboratif, tout ou presque a été saccagé à la Halle des Manifestations du Port, révèle la municipalité ce lundi 9 janvier 2017. A leur retour dans les locaux, après la fermeture annuelle entre le 28 décembre et ce lundi matin, les employés ont découvert leurs locaux dans un piteux état. Les faits auraient été commis durant le week-end puisque "tout était parfaitement en ordre vendredi soir" indique une source proche du dossier.

Rien n'a été épargné : les arrivées d’eau ont été détruites inondant ainsi l’ensemble des locaux, les vitres ont été brisées, les containers éventrés, les murs souillés de peinture, le mobilier détruit, etc. Les forces de l’ordre sont actuellement sur place et font une enquête, informe la mairie du Port.

Selon les premiers élements d'enquête, il n'y aurait pas eu de vol, le ou les auteurs des faits se contentant de tout casser sur leur passage. "De toute évidence, il s'agit d'une action ciblée. À un certain niveau de dégradation on ne vient par hasard ou juste pour voler" confie la source proche du dossier.

Pour l'heure, difficile d'estimer le montant du préjudice, mais on parle de "plusieurs milliers d'euros", peste Karine Infante :



Equipement fédérateur où plusieurs manifestations d'envergure ont lieu régulièrement (Flore et Halle notamment), la Halle existe depuis 20 ans et "c’est la première fois que des actes de malveillance de ce genre" sont commis écrit la mairie dans un communiqué. "Toute l’équipe de La Halle est profondément choquée et bouleversée de retrouver son outil de travail dans cet état alors que chacun d’entre eux a investi tant de temps et d’énergie depuis plusieurs mois pour la rénovation et le développement de ce magnifique outil" dit encore la mairie.

Mais, malgré "une totale incompréhension" de ces faits, "l’équipe reste soudée aux côtés de sa directrice et prête redoubler d’efforts pour remettre en état La Halle dans les meilleurs délais", poursuit la ville.



"La mairie va sans doute tout faire pour que la machine reparte au plus vite, mais il y aura sûrement des manques à gagner. Des réservations avaient été faites pour janvier, il faudra bien trouver une solution" ajoute la source proche de l'affaire

Pour sa part, la Halle annonce qu'elle tiendra informée dans les prochaines heures "les personnes qui ont réservé les locaux pour le mois de janvier. Pour toute information elles pourront joindre Mickaël Gilas au : 0692 66 12 47"

