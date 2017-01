10 janvier 2010 - Les électeurs de Guyane et de Martinique se prononcent à plus de 70% contre une évolution de leur département vers l'autonomie. Les électeurs guyanais et martiniquais disent respectivement non à 69,80%, et à 78,90% contre une autonomie élargie (Photo d'illustration)

"Approuvez-vous la transformation de la Martinique en une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution, dotée d'une organisation particulière tenant compte de ses intérêts propres au sein de la République ?" "La question posée dimanche aux électeurs de Martinique - la même sera soumise en Guyane - n'est pas d'une grande clarté. Mais les termes du débat sont connus depuis longtemps dans les départements français d'Amérique. Et, un an après la crise sociale et les troubles qu'ont connus ces territoires - et qui n'ont pas atteint la même intensité qu'en Guadeloupe - Nicolas Sarkozy (alors président de La Répubique - ndlr) accède à une demande exprimée par la majorité des élus locaux lors des états généraux de l'outre-mer" écrit lefigaro.fr le 8 janvier 2010.

Après le non massif le président de la République prendra acte de "la réponse négative claire" des électeurs, qui ont écarté l'institution en Martinique et en Guyane d'une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution" note lefigaro.fr

Il n'y aura plus de consultation sur ce thème.

