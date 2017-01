Au 9e jour de grève des salariés de la compagnie Air Austral, un accord, a accord a partiellement été trouvé dans la soirée de ce lundi 9 janvier 2017. Ce mardi midi, les grévistes débattent en assemblée générale des différents points proposés la veille, avant de rencontrer la direction. Nombreux restent encore sans issue, ne profilant pas pour l'instant une sortie de crise. De son côté, l'UNSA estime avoir fait des concessions. Pour autant, des éléments essentiels manquent au protocole, avant sa signature.

Les points discutés dans la soirée de ce lundi sont actuellement débattus avec l'ensemble des grévistes. Si le protocole de fin de conflit se profilait hier entre les salariés et la direction, aujourd'hui, "rien n'est joué", selon la déléguée syndicale de l'UNSA, Marie-Noëlle Wolff. "Les deux parties signataires doivent être d'accord sur tous les points de ce protocole. Nous voulons la validation de la base avant de revenir vers la direction" explique t-elle. "On a du faire des concessions... Nous ne sommes pas certains que la balance soit bien équilibrée" a t-elle ajouté. En effet, après le début de l'Assemblée générale des grévistes, plusieurs points semblent bloqués, ne permettant pas une sortie de conflit. "Ils nous ont proposé des choses hier, tout le monde était plus ou moins d’accord. Aujourd’hui ils changent d’avis. Ils rentrent dans certains détails, comme l'immatriculation des avions ou le type d'avion etc. Non, ce doit être pour tous les avions et toutes les rotations" déplore un gréviste.

L'Assemblée générale suit son cours. A la lecture du protocole présenté hier, quelques détails semblent avoir été modifiés cette nuit. Par exemple, "dans la procédure de fin de conflit il n’y a pas marqué en toutes lettres qu’ils ne feront aucune représaille vis-à-vis des grévistes. C’est inadmissible" note un salarié. Une délégation est actuellement à la rencontre de la direction.

#AirAustral - Les grévistes ont débuté leur Assemblée générale. Plusieurs points continuent de bloquer au sein des #grévistes #UNSA pic.twitter.com/NF7vS5KHLZ — Imaz Press Réunion (@Ipreunion) 10 janvier 2017

Dans un communiqué, la direction espère la fin prochaine du conflit. "Après une très longue réunion et plusieurs heures de discussions et de travail, la direction générale et les représentants de l’UNSA sont parvenus à drafter un accord, et ce dans le respect du principe de compensation posé dès le départ par Monsieur Malé. Un projet de protocole de sortie de crise a été remis à la déléguée de l'UNSA, qui a souhaité avant toute signature, consulter sa base au préalable. Une Assemblée Générale organisée par le syndicat doit se tenir ce matin même. Cette réunion devrait décider de la fin du conflit, nous l'espérons vivement" a t-elle écrit.

jm/ch/www.ipreunion.com