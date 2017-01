Voici les titres développés ce mardi 10 janvier 2016



- Primaires à gauche, pa la ek sa

- Air Austral - Un protocole de fin de grève discuté ce mardi en assemblée générale

- Sécheresse : ça va durer

- Ça s'est passé un 10 janvier : 2010 - La Guyane et la Martinique disent "non" à plus d'autonomie

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un soleil chaud et des petites averses taquines

Primaires à gauche, pa la ek sa

L'élection présidentielle approche et la primaire à gauche, aussi. Alors que les médias nationaux sont au diapason pour présenter le projet des sept candidats en lice pour la présidence, les électeurs semblent avoir décroché depuis la primaire de la droite et du centre. Ici à La Réunion,au détour des rues de Saint-Denis, au cours d'un micro-trottoir, jeunes et moins jeunes disent qu'il ne se déplaceront pas jusqu'aux urnes les 22 et 29 janvier 2017, date de la primaire à gauche. La politique ? Ça ne les intéresse plus.

Sécheresse : ça va durer

La Réunion a beau être en pleine saison des pluies, ces dernières se font attendre depuis novembre. Au point qu'agriculteurs mais aussi passionnés de météo n'hésitent plus à parler de sécheresse. D'autant que l'air pourrait continuer à être sec encore une quinzaine de jours, si l'on en croit les prévisions partagées par Actus Météo 974.

Air Austral - Un protocole de fin de grève discuté ce mardi en assemblée générale

Une sortie de crise pour aujourd'hui. C'est ce qu'espéraient le syndicat et la direction de la compagnie, ce lundi 9 janvier 2017. Les discussions entre la direction et le syndicat Unsa étaient toujours en cours, mais, peu avant 21 heures, les deux parties semblaient faire un pas de plus vers la sortie du conflit. Selon les grévistes, un protocole de fin de conflit devrait être discuté ce mardi 10 janvier, lors d'une assemblée générale qui se tiendra à 11 heures.

Ça s'est passé un 10 janvier - la Guyane et la Martinique disent "non" à plus d'autonomie

10 janvier 2010 - Les électeurs de Guyane et de Martinique se prononcent à plus de 70% contre une évolution de leur département vers l'autonomie. Les électeurs guyanais et martiniquais disent respectivement non à 69,80%, et à 78,90% contre une autonomie élargie

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un soleil chaud et des petites averses taquines

Il fera beau, il fera chaud même si quelques petites averses taquines tenteront de rafraîchir le temps indique Météo France. "Au lever du soleil, le ciel est pratiquement bien dégagé un peu partout. Seuls subsistent quelques nuages isolés, sur l'extrême Est de l'île, au pied Est du Volcan, et sur le littoral Est. Ainsi, s'écoule une matinée des plus agréables, perturbée seulement de temps à autres, par un petit nuage du genre "cumulus" qui occulte le soleil. En tout début d'après-midi, des nuages isolées, épars, se forment sur le relief, et les averses en profitent pour se déclarer" écrivent les météorologues

