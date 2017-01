Depuis juin 2016, la Poste est en mesure de faire passer l'examen du code de la route. Après Saint-Denis, ce sont les centres du Port et de Saint-André qui ouvrent leurs portes aux candidats. Ces derniers sont encadrés par des postiers formés à cet effet. Ci-après, les lieux et modalités de l'examen, tirés du communiqué de La Poste.

Depuis juin 2016, la Poste est en mesure de faire passer l'examen du code de la route. Après Saint-Denis, ce sont les centres du Port et de Saint-André qui ouvrent leurs portes aux candidats. Ces derniers sont encadrés par des postiers formés à cet effet. Ci-après, les lieux et modalités de l'examen, tirés du communiqué de La Poste.

"Comment passer son code de la route à La Poste ?

1. Le candidat constitue son dossier d’inscription auprès de son auto-école ou directement via la préfecture de son département. Un numéro de candidat au permis de conduire lui est alors attribué.

2. Le candidat s’inscrit en ligne, de façon individuelle ou par le biais de son auto-école sur le site de La Poste www.laposte.fr/code. Il choisit le lieu de l’examen, la date et l’heure et valide le paiement de la prestation. Les épreuves seront organisées dans des sites collectifs (jusqu’à 18 candidats) ou individuels (dans lesquels les candidats seront seuls dans des espaces réservés) et ce, au prix défini par l’Etat de 30 euros.

3. Le candidat se rend à l’examen muni de sa pièce d’identité. Il est accueilli sur le site par un agent de La Poste qui s’assure de son identité et veille au bon déroulement de l’examen.

4. Le candidat est installé à la place qui lui est attribuée, devant une tablette numérique équipée d’un casque audio sur laquelle il réalise la totalité de l’épreuve.

5. Le candidat répond à une série de 40 questions tirées aléatoirement dans une base de données. Au cours d’une même séance sur un site collectif, aucun candidat ne se verra attribuer un questionnaire identique à un autre candidat.

6. Le résultat de l’examen est prononcé et transmis au candidat dans les jours suivants par le ministère de l’Intérieur.

Les sites d’examen du code de la route :

Collectif

- Carré Entreprise de Plateforme de Distribution Courrier de Saint-Denis : 134 rue Juliette Dodu – 97400 Saint-Denis .

- Carré Entreprise de la Plateforme de Distribution Courrier du Port : 5 rue FrancisSautron – 97420 Le Port

- Carré Entreprise de la Plateforme de Distribution Courrier de Saint-André : 490 rue Andropolis – 97440 Saint-André

Individuel

- Bureau de poste de Saint-Pierre : 108 rue des bons enfants – 97410 Saint- Pierre"

