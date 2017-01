Il fera beau, il fera chaud même si quelques petites averses taquines tenteront de rafraîchir le temps indique Météo France. "Au lever du soleil, le ciel est pratiquement bien dégagé un peu partout. Seuls subsistent quelques nuages isolés, sur l'extrême Est de l'île, au pied Est du Volcan, et sur le littoral Est. Ainsi, s'écoule une matinée des plus agréables, perturbée seulement de temps à autres, par un petit nuage du genre "cumulus" qui occulte le soleil. En tout début d'après-midi, des nuages isolées, épars, se forment sur le relief, et les averses en profitent pour se déclarer" écrivent les météorologues

Toutefois, ces averses demeurent rares et privilégient surtout le flanc Sud du Volcan avec la région de Grand-Coude, ainsi que les régions de l'Ouest vers Colimaçons, Bois de Nèfles, ou, La Possession. Les cumuls de pluie sur la journée relevés en 12 heures devraient atteindre, seulement, 15 à 25 mm.

"En fin d'après-midi, les nuages commencent à s'aplatir, à disparaitre, annonçant une soirée des plus sereines sur l'ensemble de notre département" dit Météo France.

Les températures minimales, conformes aux normales saisonnières, atteignent 23 à 25°C sur le littoral, 08°C au Volcan, 15 à 17°C dans les Cirques et 24 à 25°C à Saint-Denis et à Saint-Pierre Au plus chaud de la journée, le thermomètre monte entre 30 et 32°C sur la côte Est, 31 et 33°C sur le littoral Ouest, 26 à 27°C dans les Cirques et 18°C au Volcan.

Le vent de secteur Est modéré, souffle entre 25 et 35 km/h sur les côtes Nord et Sud. Ailleurs, c'est plutôt des vent faibles qui l'emportent, même si le matin, sur la route de la Corniche, un vent de Nord-Est assez soutenu souffle temporairement.

La mer est peu agitée à agitée au vent, avec une petite houle énergétique de Sud-Ouest d'une hauteur de 1m à 1m50.

