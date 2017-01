A quelques jours du 9e Congrès du Parti communiste Réunionnais (PCR), les secrétaires généraux ont tenu un point presse pour présenter deux thèses rédigées dans le but d'être débattues par les militants, les 11, 12 et 13 janvier prochains. Depuis le décès de Paul Vergès en novembre dernier, le PCR prône plus que jamais sa philosophie et compte aborder 2017 sous l'augure du fondateur. Environnement, économie, problèmes sociaux, le Parti élabore ses propositions visant à ouvrir La Réunion sur le monde, tout en prônant le Réunionnais, responsable de son île.

Le 9e congrès du Parti communiste réunionnais se prépare. Six pages de propositions sont regroupées dans deux thèses qui s'apprêtent à être soumises aux débats prévus, les 11, 12 et 13 janvier prochains. Malgré la disparition du fondateur, son ombre, ses idées et sa perception du monde vont continuer de plâner au dessus des militants et des secrétaires généraux. Lors des trois séances de débat à venir, l'idée sera d'apporter des modifications aux textes présentés, pour "la création d'un projet commun".

Maurice Gironcel, maire de Sainte-Suzanne et secrétaire général du Parti, mise sur l'autonomie du territoire pour sa réussite. "Il faut que le Réunionnais devienne responsable" lance t-il. Son interview, à retrouver dans son intégralité ci-après, est emprunte de l'ombre de Paul Vergès, qui inspire chaque proposition issues des thèses, relatant des projets du PCR pour La Réunion et le reste du monde.

Les séances de débats se dérouleront le 11 janvier à la salle Rwa Kaf e Sainte-Suzanne, le 12 janvier au siège du PCR au Port et le 13 janvier au restaurant le Colibri à Saint-Pierre.

