Voici les titres développés ce mercredi :



- Marin, policier... ces métiers inaccessibles pour les diabétiques

- Le PCR prépare son 9ème congrès - [AUDIO] L'ombre de Paul Vergès planera sur le 9e Congrès

- Ça s'est passé un 11 janvier - 2002 - Impressionnante éruption au Piton de la Fournaise

-[VIDÉO] Insolite - Un singe et une biche s'aimaient d'un amour sincère...

- Météo France ladi, i koné pas ankor si lafé - Du soleil en veux-tu, en voilà

Voici les titres développés ce mercredi :



- Marin, policier... ces métiers inaccessibles pour les diabétiques

- Le PCR prépare son 9ème congrès - [AUDIO] L'ombre de Paul Vergès planera sur le 9e Congrès

- Ça s'est passé un 11 janvier - 2002 - Impressionnante éruption au Piton de la Fournaise

-[VIDÉO] Insolite - Un singe et une biche s'aimaient d'un amour sincère...

- Météo France ladi, i koné pas ankor si lafé - Du soleil en veux-tu, en voilà

Marin, policier... ces métiers inaccessibles pour les diabétiques. Une pétition a été lancée pour mettre fin aux " discriminations "

Alors que de nombreux métiers leur restent interdits, les quelques 4 millions de diabétiques en France ont lancé ce lundi 9 janvier 2017 une pétition réclamant la fin des "discriminations" professionnelles dont ils font l'objet. La maison du diabète de La Réunion a déjà rencontré ce type de situation, où le diabétique se voit refuser un emploi, vraisemblablement pour son état de santé. Mais, plus fréquemment, selon le collectif ainsi que l'association Diabète Nutrition 974, il existe un tabou autour de la maladie.

Parti communiste réunionnais - [AUDIO] L'ombre de Paul Vergès planera sur le 9e Congrès

A quelques jours du 9e Congrès du Parti communiste Réunionnais (PCR), les secrétaires généraux ont tenu un point presse pour présenter deux thèses rédigées dans le but d'être débattues par les militants, les 11, 12 et 13 janvier prochains. Depuis le décès de Paul Vergès en novembre dernier, le PCR prône plus que jamais sa philosophie et compte aborder 2017 sous l'augure du fondateur. Environnement, économie, problèmes sociaux, le Parti élabore ses propositions visant à ouvrir La Réunion sur le monde, tout en prônant le Réunionnais, responsable de son île.

Ça s'est passé un 11 janvier - 2002 - Impressionnante éruption au Piton de la Fournaise

Le 11 janvier 2002, la colère du Piton de la Fournaise continue de gronder. Entré en éruption le 5 janvier, le volcan a offert cette année-là un spectacle tout feu tout flamme. La lave a notamment traversé la route pour se jeter à l'eau. La Vierge au Parasol avait également été menacée par la coulée. Elle avait dû être enlevée de son socle

[VIDÉO] Insolite - Un singe et une biche s'aimaient d'un amour sincère...

Un jeune macaque a été filmé au Japon en pleine activité sexuelle sur une biche, un échange rare entre deux espèces aussi éloignées, selon une étude parue mardi. Il existe peu d'exemples connus de ce type de situation. Cela a été en revanche quelquefois constaté entre des animaux domestiques et/ou en captivité, soulignent les chercheurs dans la revue Primates.

Météo France ladi, i koné pas ankor si lafé - Du soleil en veux-tu, en voilà

Au lever du jour, c'est encore une belle matinée qui s'annonce, promet Météo France. Les trois cirques, le volcan, les plaines et le bord de mer sont au soleil. Au fil des heures, les traditionnels nuages de pente apparaissant, mais sans excès.

mb/www.ipreunion.com