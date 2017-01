L'exposition "La Grande aventure des chrétiens d'Orient" sera présentée du 16 janvier au 16 février 2017 à l'Ancien Hôtel de Ville.

"L’Œuvre d’Orient présente un parcours didactique, largement illustré pour découvrir la richesse et la diversité des Églises et des Chrétiens d’Orient :



- Histoire : de la naissance de l’Église à Jérusalem aux séparations et réconciliations avec l’Église de Rome.



- Traditions et rites : maronite, chaldéen, copte, melkite, syriaque, arménien, gréco-catholique, malabar…



Une invitation à mieux connaître l’Œuvre d’Orient et ses missions aux côtés des évêques, des prêtres et des communautés religieuses, du Moyen-Orient jusqu’en Inde, d’Ukraine en Éthiopie." indique la mairie de Saint-Denis.