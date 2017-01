Dylan Roof, auteur de la tuerie dans l'église de Charleston a été condamné à la peine de mort ce mardi 10 janvier 2017. Il a abattu neuf personnes présentes dans le lieu de culte, en pleine séance de prière. Si les Etats-Unis font partie des pays qui pratiquent encore la peine capitale, d'autres états du monde ne sont pas reste, dont certains dans l'océan Indien.

Dylan Roof, auteur de la tuerie dans l'église de Charleston a été condamné à la peine de mort ce mardi 10 janvier 2017. Il a abattu neuf personnes présentes dans le lieu de culte, en pleine séance de prière. Si les Etats-Unis font partie des pays qui pratiquent encore la peine capitale, d'autres états du monde ne sont pas reste, dont certains dans l'océan Indien.

La peine de mort a été abolie en 1981 en France. Le dernier pays en date à avoir supprimé la peine est Madagascar, en 2015. Pour autant si, selon Amnesty international, NANANa pays sont considérés comme abolitionniste en raison de l'absence d'exécution, d'autres états, relativement proches de La Réunion, continuent d'appliquer la peine capitale.

Les Maldives

Et pour cause, même les enfants risquent la mort. Depuis 2014, l'archipel, qui fait partie des Iles Vanille - Mayotte, les Comores, les Seychelles, Maurice, Madagascar, La Réunion et les Maldives - présidées par le président de Région Didier Robert, condamne à mort les enfants âgés de 7 ans en cas de crime considérés comme étant commis à l'encontre de Dieu. Les Maldives, où l'islam est religion d'état, appliquent également la charia et a fait l'objet d'appels au boycott de la destination, qui vit essentiellement du tourisme. L'exécution des enfants condamnés à mort se fait lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans.

Le Pakistan et l'Iran aussi condamnent à mort les mineurs. Ces pays sont ceux qui procèdent au nombre le plus important d'éxecutions, avec l'Arabie Saoudite.

Malgré la triste réalité, plus ou moins près de nos côtes, les exécutions ne cessent de croître de par le monde. D'après un bilan dressé par Amnesty International pour l'année 2015, " le nombre d'exécutions a augmenté de plus de 50 % par rapport à 2014", nombre record depuis 25 ans. "C’est dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord qu’ont eu lieu la plupart des exécutions recensées, l’Arabie saoudite et l’Iran se taillant la part du lion. Pour la seconde année consécutive, ces deux pays ont procédé au plus grand nombre d’exécutions dans la région.-" écrit l'ONG. "L’Iran a continué d’exécuter des mineurs délinquants, c’est-à-dire âgés de moins de 18 ans au moment des faits qui leur étaient reprochés, en violation du droit international. Le pays a également condamné à mort des mineurs délinquants en 2015, tout comme les Maldives et le Pakistan" ajoute Amnesty. En rison du secret d'état qui protège dles données chinoises, il n'est presque pas possible de recenser le nombre d'executions en Chine, comptés pourtant par milliers.

En France, pour ou contre ?

Si, en France, la peine de mort n'est au programme d'aucun candidat à la présidentielle - elle a été abolie sous l'ère François Mittérand en 1981 - dans les rues de Saint-Denis, quelques sondés estiment "utile" la peine capitale, pour condamner des faits de viol sur mineur et de meurtre. Pour autant, nombreux sont ceux qui condidèrent la punition fatale comme synonyme de "barbarie".

Dans la zone océan Indien , la peine capitale demeure en vigueur dans trois pays : la Tanzanie, les Comores et les Maldives. Toutefois, dans ces trois pays réunis, la seule application lors des 20 dernières années remonte à 1996, lorsqu’un homme reconnu coupable de meurtre avait été fusillé aux Comores. En tout, ce sont plus de 1634 personnes qui ont été éxecutées dans 25 pays du monde en 2015. Les Etats-Unis, qui apparaissent en tête de liste pour l'opinion publique est loin derrière les pays du Moyen-Orient. 18 états ont d'ailleurs supprimé ce châtiment, selon les données d'Amnesty International. 102 pays ont aboli la peine de mort, dont la Mongolie en 2016. La moitié des pays du monde, la pratique encore.

jm/ www.ipreunion.com