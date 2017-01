L'Association Tuning La Réunion (TLR) organise un premier rassemblement contre l'application de la loi contre les vitres teintées, ce jeudi 12 janvier 2017 à 17 heures, au Tampon. Le rendez-vous est donné à 17 heures, sur le site de l'esplanade Benjamin Hoarau, pour une "avant Mobilisation", le grand rassemblement étant prévu samedi 21 janvier 2017, à Saint-Denis.

L'Association Tuning La Réunion (TLR) organise un premier rassemblement contre l'application de la loi contre les vitres teintées, ce jeudi 12 janvier 2017 à 17 heures, au Tampon. Le rendez-vous est donné à 17 heures, sur le site de l'esplanade Benjamin Hoarau, pour une "avant Mobilisation", le grand rassemblement étant prévu samedi 21 janvier 2017, à Saint-Denis.

Selon William Colter, président de l'Association Tuning La Réunion, 50 à 70 voitures sont attendues. "Nous allons nous réunir entre irréductibles de la vitre teintée, ironise-t-il. L'objectif, c'est de montrer que le mouvement ne faiblit pas et aussi d'expliquer comment va se dérouler la journée du 21 janvier." A cette occasion, l'association espère rassembler plus de 200 voitures dans le but de "déposer un amendement", explique William Colter.

"Cacophonie"

Pour William Colter, cette mobilisation est importante parce qu'actuellement, "c'est la cacophonie. Les forces de l'ordre disent qu'elles ne font que de la prévention mais des conducteurs ont déjà été verbalisés", prétend-il, citant une verbalisation qui a eu lieu le 1er janvier, en métropole. Pour le président de TLR, ce flou "crée un stress important chez les conducteurs, certains n'osant même plus sortir leurs voitures parce qu'ils n'ont pas encore eu le temps de mettre leurs vitres aux normes chez un professionnel" :

"Aucune verbalisation" n'a été effectuée par la gendarmerie

Du côté de la gendarmerie, on assure pourtant qu'aucune verbalisation n'a été effectuée pour l'instant. "Nous sommes dans une phase de prévention, la verbalisation, ce n'est pas pour tout de suite, confirme Laurent Frutos, commandant de l'EDSR de La Réunion. Dans le futur, nous verbaliserons uniquement quand ce sera incontestable, soit quand il sera impossible de distinguer le visage ou les mains du conducteur. En revanche, quand il y aura un doute, les automobilistes seront invités à faire vérifier que leurs vitres sont en conformité auprès d'un professionnel. Nous ne sommes pas là pour prendre les gens à revers."

Pour un contrôle technique adapté au tuning

En plus de son combat contre l'application de la loi sur les vitres teintées à La Réunion, TLR souhaite également demander "un contrôle technique adapté au tuning". Des propositions seront également déposées au préfet, samedi 21 janvier :

ch/www.ipreunion.com