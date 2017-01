Au sein du comité régional de pêche de la réunion se déroule ce jeudi 12 janvier 2017 l'élection de ses membres. A l'issue du scrutin, l'un des deux candidats en lice pour la présidence sera lui aussi élu. Deux listes se disputent les sièges, dont celle du président sortant, en place depuis 25 ans, Jean-René Enilorac (Symapper-CFTC), face à celle de Bertrand Baillif (Sympa-CFDT).

Au sein du comité régional de pêche de la réunion se déroule ce jeudi 12 janvier 2017 l'élection de ses membres. A l'issue du scrutin, l'un des deux candidats en lice pour la présidence sera lui aussi élu. Deux listes se disputent les sièges, dont celle du président sortant, en place depuis 25 ans, Jean-René Enilorac (Symapper-CFTC), face à celle de Bertrand Baillif (Sympa-CFDT).

A 10h30 ce jeudi matin, 60% de la participation était atteinte, en raison du vote "massif" par correspondance des quelques 450 inscrits. Au bureau se déroulait essentiellement le vote à l'urne, réunissant quelques dizaines de votants.

C'est au sein des trois collèges - équipages et salariés, chefs d'entreprises embarqués et chefs non embarqués - que les membres du comité élus auront pour mission, lors des quatre années à venir de mener des projets pour la pêche réunionnaise. Point de friction principal entre les deux listes, la ressource de la légine, qui pose un problème de statut aux pêcheurs industriels, comme l'explique le président de la commission électorale.







Comme le note Clicanoo, en publiant un droit de réponse du syndicat Symapper, "le projet "légine", défendu par Enilorac "visait à permettre à des pêcheurs réunionnais, de l’artisan au côtier jusqu’à l’hauturier, de se diversifier vers la légine des TAAF". La ressource de la légine, gérée par le préfet des Terres australes et antarctiques françaises, pose un problème aux pêcheurs industriels. Ouverte aux petits pêcheurs grâce à un armement coopératif, mis en place par le projet "légine" d'Enilorac, un navire a d'ores été déjà lancé une campagne de pêche.

De leur côté, les pêcheurs, très peu expressifs pour ceux présents, ont confié vouloir du changement. Sans le désir de s'exprimer publiquement, nombreux ont été ceux à ne pas prendre la mer pour venir voter et souhaitent que leurs problèmes soient pris en compte, par la future direction.

Pour rappel, le comité régional de pêche de La Réunion est un service déconcentré du ministère de l'environnement et a pour mission de gérer les ressources locales. Le scrutin se clôture se jeudi à 16h30.

jm/www.ipreunion.com