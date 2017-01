Lors d'une conférence de presse, l'entraîneur de West Ham Slaven Bilic, a affirmé que Dimitri Payet souhaitait quitter l'équipe. Le joueur réunionnais ne fait pas partie du groupe, qui jouera ce week-end, indique le journal L'Équipe.

En 2016, il faisait partie des meilleurs joueurs offensifs d'Angleterre. Dimitri Payet a même été désigné joueur de l'année de la ville de Londres lors des London Football Awards 2016.

Mais coup de théâtre : le Réunionnais ne voudrait plus jouer pour son équipe, West Ham. L'entraîneur a néanmoins indiqué "Nous ne le vendrons pas, car ce n'est pas une question d'argent", rapporte le journal L'Équipe.

SB: "We have said we don't want to sell our best players but @dimpayet17 does not want to play for us. We are not going to sell him.