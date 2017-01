Un séisme de magnitude 5,5 a été ressenti à Madagascar dans la nuit du 11 au 12 janvier 2017. Les secousses se sont manifestées dans plusieurs localités du pays, de Antananarivo à Fianarantsoa, en passant par Antsirabe, Moramanga, Tsiroanomandidy, selon L'Express Madagascar. (photo d'illustration)

La terre a tremblé vers 1 heure du matin à Madagascar. La ville la plus proche de l'épicentre du séisme - situé à la longitude 46,6332 et la latitude -20,1581 - était Antsirabé. D'autres localités ont également ressenti d'importantes secousses, comme Antananarivo et Tsiroanomandidy.

Il s'agit du deuxième tremblement de terre depuis le début de l'année 2017 sur la Grande Île : le premier a été ressenti le 2 janvier.