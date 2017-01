Si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce jeudi 12 janvier 2017, le temps fait grise mine sur la partie ouest de l'île. Quelques averses sont prévues à Saint-Paul et à la Possession, même si le littoral profite du soleil. Les températures, toujours très chaudes, atteignent 32 degrés. Le vent risque de souffler dans le sud, avec des rafales attendues à 60km/h.

La journée débute au soleil pour la plus grande partie de l'île. Seule la façade Est, de Saint André à Saint Philippe ainsi que vers Takamaka, est une nouvelle fois concernée par des nuages et quelques ondées, qui vont s'estomper dans la matinée. Les nuages s'emparent progressivement des pentes, et recouvrent l'intérieur de l'île en début d'après-midi.

L'après-midi voit donc des averses se déclencher sur les hauts, en particulier dans l'Ouest. Les nuages s'étalent également vers les baies de La Possession et de Saint Paul, ou quelques averses sont aussi possibles. Le reste du littoral profite toujours de belles éclaircies.

Les températures atteignent 30 à 32°C sur le littoral, 26°C dans les cirques, 20°C à la Plaine des Cafres et 18°C au volcan.

Le vent d'Est à Sud-Est atteint 50 à 60 km/h en rafales sur le Sud Sauvage et jusqu'à Saint Pierre, et sur le littoral Nord.

La mer est peu agitée, à agitée au vent.