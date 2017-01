Nouvelle journée, nouveau sentier ! On vous donne rendez-vous à La Providence, pour une promenade d'1h30 à travers chocas et tamarins des bas. L'ascension terminée, vous dominerez le chef-lieu, avec une belle vue sur le quartier dionysien.

Nul besoin de trop s'éloigner du chef-lieu pour trouver de beaux endroits où se balader. À la Providence, "le sentier débute par une ascension raide et peu ombragée" indique le Département sur son site. À travers chocas verts et arbres isolés tels que le bois de gaulette, bois d'olive et tamarins des Bas, vous dominerez le quartier de la Providence au fil de votre montée.

À mesure que la pente s'adoucit, les arbres deviennent plus nombreux et offrent une ombre bienvenue. Au bout de 30 minutes de marches, "vous atteignez le kiosque d'où la vue sur Saint-Denis et l'océan est superbe" et où une petite pause pour s'hydrater sera sans doute la bienvenue.

Le sentier continue ensuite en pente douce : "au croisement, prenez à gauche en direction du Brûlé. Plus haut, prenez le sentier de droite ; il mène à une piste que vous descendez sur 50 mètres. Le sentier reprend à droite, emprunte de nouveau la piste, et retrouve la forêt plus bas". À votre arrivée à l'embranchement de l'aller, vous pourrez redescendre à votre point de départ. Une jolie boucle à effectuer dans le Nord de l'île.