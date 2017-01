L'annonce par l'entraîneur croate Slaven Bilic du refus de Dimitri Payet de jouer pour West Ham, ce jeudi 12 janvier 2017, en plein mercato, n'a pas tardé à alimenter les rumeurs. Payet pourrait faire son retour à l'Olympique de Marseille, et le club aurait même déjà fait une offre, si l'on en croit l'Equipe, qui titre "Payet d'accord avec l'OM". (photo d'archives)

En fin de journée, ce jeudi, l'entraîneur marseillais Rudi Garcia s'est exprimé sur l'éventuel retour de Dimitri Payet à Marseille, sur les ondes de RTL France. Des déclarations qui ont continué à alimenter les rumeurs de transferts. S'il ne confirme pas une offre de l'OM pour le milieu offensif de West Ham et des Bleus, l'entraîneur concède: Payet, "je le prends tous les jours". L'OM aurait fait une offre comprise entre 20 et 25 millions d'euros, qui pourrait être insuffisante.

Bonjour !! Évidemment Payet et L'OM en une de l'équipe !! Et peut être un accord pour Sanson #TeamOM Bonne journée à toutes et tous !! ⭕⚪🌟 pic.twitter.com/IzYTDkSqEZ