La majorité du territoire sera sous le soleil, si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce vendredi 13 janvier 2017. Jour de chance, ou non, la pluie s'invite légèrement dans les hauts de l'île, atteignant la route en corniche. Les températures, de saison, grimpent à 32 degrés. Le vent soufflera dans le Sud, allant jusqu'à 60km/h en rafales.

Au petit matin, de larges périodes ensoleillées sont observées sur la plupart des régions. Seule la façade Est connait un temps passagèrement nuageux avant une amélioration attendue au fil des heures. En cours de matinée, les nuages se développent le long des versants montagneux, à mi-pente, laissant les plus hauts sommets dégagés.



L'après-midi, la couverture nuageuse est bien en place dans l'intérieur. Des averses se déclenchent sur les hauts, en particulier ceux de l'Ouest, de l'Est et du Nord-Ouest. Les nuages s'étalent progressivement de Saint-Leu à Saint-Denis. Des averses touchent alors la route en Corniche notamment. Le reste du littoral profite toujours de belles éclaircies.



Les températures atteignent 30 à 32°C sur le littoral.



Le vent d'Est à Sud-Est atteint 50 à 60 km/h en rafales sur le Sud Sauvage jusqu'à Saint-Pierre, et sur le littoral Nord. La mer est peu agitée, à agitée au vent.