L'Association Tuning La Réunion (TLR) organisait, ce jeudi 12 janvier 2017, un premier rassemblement contre l'application de la loi contre les vitres teintées, au Tampon. Au total, une centaine de personnes se sont retrouvées, avant le grand rendez-vous prévu samedi 21 janvier 2017, à Saint-Denis. Hier, le député (PS) Jean-Jacques Vlody, avait notamment fait le déplacement.

Au lendemain du rassemblement au Tampon, William Colter, président de l'Association Tuning La Réunion (TLR), se disait particulièrement satisfait . Alors que l'association attendait 50 à 70 voitures, "nous avons compté une centaine de voitures, soit 120-130 personnes, dont Jean-Jacques Vlody, qui va prendre les choses en main puisqu'il sera reçu par le ministre de l'intérieur la semaine prochaine", se félicite le président de TLR :

Après le succès de la mobilisation d'hier, William Colter donne donc rendez-vous le 21 janvier prochain. "Je pense qu'on sera plus de 200 voitures, et nous avons également eu le soutien des motards. C'est formidable de voir tout ces gens qui se rallient à notre cause", s'enthousiame-t-il.

En plus de leur combat contre l'application de la loi sur les vitres teintées, les passionnés de voitures personnalisées espèrent également que l'entretien entre Jean-Jacques Vlody et Bruno Le Roux permettra également d'aborder la question de la législation sur le tuning. "Nous voulons un contrôle technique adapté", soutient William Colter.

ch/www.ipreunion.com