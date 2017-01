"En raison d'un déficit pluviométrique et des débits des rivières constatés à ce jour, la modération de l'usage de l'eau est préconisée" écrit la mairie de Saint-André dans un communiqué publié ce vendredi 13 janvier 2017. À compter du lundi 16 janvier "il est donc nécessaire pour la sécurité et le bon ordre public de réglementer l'usage de l'eau sur le territoire" dit encore la commune

"En raison d'un déficit pluviométrique et des débits des rivières constatés à ce jour, la modération de l'usage de l'eau est préconisée" écrit la mairie de Saint-André dans un communiqué publié ce vendredi 13 janvier 2017. À compter du lundi 16 janvier "il est donc nécessaire pour la sécurité et le bon ordre public de réglementer l'usage de l'eau sur le territoire" dit encore la commune

Le lavage des voitures privées et publiques (sauf stations professionnelles équipées d’économiseur d’eau), le remplissage des piscines privées et des piscines appartenant aux personnes morales de droit privé, l’arrosage des pelouses et des jardins privés, le lavage des façades (sauf par les professionnels à l’aide d’un dispositif à haute pression) est strictement interdit jusqu'à nouvel ordre.

"Il est rappeler que tout prélèvement dans un cours d’eau domanial ou non domanial, non régulièrement autorisé, est interdit. La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par l’arrêté de police sera poursuivie selon les texte en vigueur" souligne la mairie de Saint-André.

mb/www.ipreunion.com