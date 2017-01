16ème nuit du Volley, Beachtennis, athlétisme, voici le programme des événements sportifs de ce week-end. (photo d'illustration)

16ème nuit du Volley, Beachtennis, athlétisme, voici le programme des événements sportifs de ce week-end. (photo d'illustration)

Volleyball: 16ème nuit du Volley

Le VB Saint Pierre organise son traditionnel challenge Sylvie Faconnier samedi et dimanche au stade de la ligne des Bambous.

Les équipes seront composées de 4 joueurs et 1 remplaçant. Elles s'affronteront en 4 contre 4, hommes, femmes ou mixte.

L'évènement débutera samedi après midi et se poursuivra toute la soirée et toute la nuit jusqu'au dimanche matin, selon le programme suivant:

- 15h00 à 18h00 : Activité découverte volley pour les jeunes moins 15 ans.

- 15h00 : Début des activités annexes (Patinoire, structures gonflables.)

- 19h00 à 21h00 : Tournoi préliminaire 4/4 mixtes sur 4 terrains : 12 équipes maximum

- 19h00à 21h00: Tournoi préliminaire féminin 4/4 sur 4 terrains : 12 équipes maximum

- 19h00à 21h00: Tournoi préliminaire masculin4/4 sur 4 terrains : 12 équipes maximum

- 21h00à 21h30 : Pause Repas et création des poules des phases finales.

-21h30 : Reprise des Phases finales des trois formules (Poule des consolantes et des gagnantes)

-5h00 : Petit Déjeuner

-6h30 : Reprise des finales.

-12h00 : Remise des récompenses

Beachtennis: Tournoi mixte du Pam Beach

Le Pam Beach propose ce week end un tournoi de double mixte sur ses terrains de Saint Pierre. Samedi sera consacré aux 16 meilleures paires "élites" pour un tournoi de 4 poules de 4 équipes ouvrant sur un tableau final et une consolante, qui débutera à 9h00. Parmi les engagés, on notera la présence de Magalie Garnier associée à Régis Courtois, Marie Eve Hoareau associée à Théo Irigaray, Mathilde Hoareau associée à Frédéric Pamard ou encore le coupe Vadel (Elodie et Philippe) . Dimanche, le tournoi loisir réunira 36 équipes mixtes à partir de 8h00.

Athlétisme: Stage régional

44 athlètes réunionnais des différents clubs de l'île ont été retenus par la ligue pour un stage régional au CREPS de la Plaine des Cafres ce week end. Il concerne: ABDILLAHI Amina CAG , ANDICHY Sergine CAG , ATTE Logan CAPOSS , BARBAZA Marion EN , BARDEUR Nicolas CAPP , BERTRAND Jeanne DA , BLANC ELOISE ACSP , BOIVIN Benjamin DA , BOYER Gérard-Quentin COSPI , CARLOT Jean-Camille CASP , CHIPOTEL Cyril RCSD , DEURWEILHER Arnaud CAPP , ECLAPIER Bertrand CASM , FERBLANTIER Mathias CAPOSS , GARDEBIEN Kevin DA , GLAUDEL Guillaune ACBP , GOMEZ Sarah-Antonia USPGA , HIBON Emilie EN , HOARAU Jade EN , HOAREAU Florian ADISS , HOAREAU Scotty DA , ISSARAMBE-REFANE Olivier CASL , ISSARAMBE-REFANE Sébastien CASL , IVOULA Gwandal CAG , JOANY Léa CAG , LAURET Adrien USPGA , MITHRA Léa DA , MOHAMED Raphael CAPOSS , MOILMA Jean-Dylan DA , MOUNIAMA Jade EN , ODON Arthur AB , ODON Thomas AB , PAROIX Jade CAG , PERRIN Lolie AB , RANDRIANASOLO Hajathiana RCSD , RIVIÈRE Julie DA , RIVIÈRE Nicolas DA , ROBERT Dominique ACSA , SAIDY Fabrisio DA , SUZANNE Devy ACSGS , SUZANNE Alexandre ACSGS , THOMAS Daryl USPGA , TIMON Nelson RCSD , VENAISSIN Corentin ACSP.

Haltérophilie: Challenge d'hiver

Près de 45 athlètes, hommes et femmes, sont attendus ce dimanche pour ce challenge d'hiver organisé au Club Sportif Paul Jougla, gymnase des Deux Canons. La pesée débutera à 10h et le premier plateau à 12h. Cette compétition servira de qualifications régionales pour les cadets, juniors et séniors en vue des prochaines échéances. Les athlètes auront 3 essais à réaliser à l'arrachée et à l'épaulée-jetée. Avec l'engouement pour le CrossFit, le plateau devrait être assez dense puisque les athlètes issus des clubs d'haltérophilie seront maintenant opposés aux athlètes issus des "nouveaux" clubs de CrossFit (St Pierre, La Buse, Redbeard). Nous noterons au passage qu'ils seront 19 haltérophiles engagés contre 26 crossfiteurs...