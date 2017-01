Voici les titres développés ce samedi :



- [AUDIO] Agriculture - Cinq défis à relever en 2017

- Échanges universitaires - Erasmus fête ses 30 ans, entre "réussite européenne" et défis futurs

- Handball : les Français surclassent logiquement le Japon

- Ça s'est passé un 14 janvier - 2014 - Cap Requins largue les amarres

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Quelques gouttes au réveil

[AUDIO] Agriculture - Cinq défis à relever en 2017

Ce début d'année 2017 est l'occasion de faire le bilan de l'année qui vient de s'écouler et de parler d'avenir pour deux organisations agricoles, qui ont rencontré la presse cette semaine. Imaz Press a recueilli les craintes et les espoirs de Frédéric Vienne, président de la Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA) et de Bruno Robert, président du syndicat des Jeunes agriculteurs 974.

Échanges universitaires - Erasmus fête ses 30 ans, entre "réussite européenne" et défis futurs

Le programme Erasmus, qui a permis à plus de 5 millions de jeunes de partir en échange à l'étranger, a fêté lundi ses 30 ans, s'affichant comme une "réussite" européenne dans une Union en plein doute après le vote du Brexit.

Handball : les Français surclassent logiquement le Japon

Les handballeurs français ont, comme attendu, surclassé la modeste sélection japonaise (31-19) lors de leur deuxième match du Mondial-2017, organisé sur leur sol, vendredi à Nantes.

Ça s'est passé un 14 janvier - 2014 - Cap Requins largue les amarres

14 janvier 2014 - La phase expérimentale du projet Cap Requins démarre officiellement. Les premières palangres de fond et surtout quatre "smart" drumlines, un dispositif unique au monde, sont posés en baie de Saint-Paul. L'objectif de cette première phase, qui s'étalera sur six mois, est de tester l'efficacité de ces deux méthodes de pêche combinées, afin de marquer davantage de squales et d'alimenter également le programme ciguatera 2, qui a démarré le même jour. Le but est de "mettre une pression de pêche à la côte pour sécuriser les usagers", et d'étendre le dispositif aux zones des Roches Noires et de Boucan Canot.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Quelques gouttes au réveil

Quelques nuages s'invitent ce samedi 14 janvier 2017, si l'on en croît les prévisions de Météo France. De la pluie tombent dès les premières heures du jour, avant de laisser place au soleil dans le Nord et sur l'Est de l'île. Les températures restent encore très chaudes, culminant à 31 degrés sur le littoral. Le vent continue de souffler sur la région Sud, avec des rafales avoisinant les 50 km/h.