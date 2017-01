"Il me semble intéressant d'aussi pouvoir montrer que des jeunes ados aiment la mer et sont prêt à braver des interdits pour le seul plaisir de l'eau et d'une vague ! Il est inadmissible que sur cette île ces enfants soient considérés comme délinquants alors qu'ils s'adonnent à un plaisir simple" écrit cette lectrice, en faisant parvenir les photos à Imaz Press.

En effet, les images prises à Saint-Philippe le 12 janvier dernier témoignent du plaisir que procure la mer aux jeunes gens. En cette période d'été austral, les plages de l'Ouest demeurent sous surveillance accrue, en raison du risque requins.

Pour rappel, la plage des Roches Noire est toujours formellement interdite à la baignade. Ci-après, le post Facebook de la lectrice, qui a tenu à passer "un coup de gueule".