Quelques nuages s'invitent ce samedi 14 janvier 2017, si l'on en croît les prévisions de Météo France. De la pluie tombent dès les premières heures du jour, avant de laisser place au soleil dans le Nord et sur l'Est de l'île. Les températures restent encore très chaudes, culminant à 31 degrés sur le littoral. Le vent continue de souffler sur la région Sud, avec des rafales avoisinant les 50 km/h.

Au lever du jour, les entrées maritimes occupent encore une large moitié Est de l'île ; le ciel est couvert et pluvieux à l'Est d'une ligne allant de la Possession à la Pointe de la Table. Au fil des heures, les pluies se raréfient, mais la couverture nuageuse se développe à mi-pente, en particulier sur la moitié Est de l'île.



Dans l'après-midi, les nuages poursuivent leur développement dans le Sud et l'Ouest, apportant de petites ondées dans les hauts, vers la Plaine des Cafres, le Tampon et les Makes. C'est au Nord et le long du littoral Nord-Est qu'il faut chercher le soleil en ce début d'après-midi.



A partir du milieu de l'après-midi, les nuages se dissipent un peu partout sauf dans les hauts de Saint-Joseph et de Saint-Leu, où de petites averses sont attendues. Les alizés se renforcent légèrement, des rafales comprises entre 40 et 50 km/h sont attendues vers Saint-Denis et le long du Sud Sauvage.



Les températures maximales attendues sont légèrement inférieures aux normales de saison, comprises entre 29 et 31°C sur le littoral, 23°C à Grand Coude, 17°C à La Nouvelle et 15°C à la Plaine des Chicots.