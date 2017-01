Ce 13 janvier 2017, le Député-Maire de Saint-Joseph, Patrick Lebreton et Gilles Waro, directeur de SPIP Bourbon Bois ont procédé à la remise des clés des logements L.E.S Marie Ganet à Grand Coude (Locatifs Évolutifs Sociaux) en accession à la propriété auprès des familles. Nous publions ci-après le communiqué de la ville de Saint-Joseph dans son intégralité.

Porté par l'opérateur Bourbon Bois et accompagné financièrement par la collectivité, cette opération de logements située dans le village de Grand Coude rend hommage à Marie Ganet. En la présence de ses petits-enfants et de ses proches, le Député-Maire a rendu hommage à celle qui donne aujourd'hui son nom à l'opération de logements ainsi qu'à l'impasse qui la dessert.

Marie Ganet a marqué la mémoire de tout ce village, et beaucoup se souviennent de ce petit bout de femme humble et courageuse qui, toute sa vie durant a travaillé très dur pour élever seule ses 4 enfants. Chaussée de ses bottes et de son chapeau, elle travaillait chaque jour, jusqu'à la tombée de la nuit pour s'occuper des champs et de ses animaux. La vente de son géranium, de ses pommes de terre et autres produits de maraîchage lui permettait de gagner sa vie et de nourrir dignement sa famille.

Mère aimante et femme appréciée de tous, Marie avait toujours de la visite. Rares étaient ceux qui venaient à Grand Coude ou passaient devant chez elle sans venir la saluer.

Pour son parcours de vie, pour rendre hommage à cette femme, à cette mère-courage, la Ville a décidé d'ancrer son souvenir à travers cette belle opération qui porte désormais le nom de "L.E.S. Marie Ganet".