Voici les titres développés ce dimanche :



- [VIDÉO] En Indonésie, ils risquent leur vie pour l'étain des smartphones

- Chengdu : une maison de thé résiste à l'infusion de la modernité

- Ça s'est passé un 15 janvier - 2010 - Le soleil et la lune unis le temps d'une éclipse

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un ciel entre bleu et gris aujourd'hui

Ils se mettent en danger à nos portes pour nos téléphones - [VIDÉO] En Indonésie, ils risquent leur vie pour l'étain des smartphones

Non loin de La Réunion , Paci risque sa vie en plongeant au fond de l'océan Indien en Indonésie pour remuer la vase et ramener de l'étain, un composant vital pour smartphones et tablettes. Cette activité illégale et désastreuse pour l'environnement lui rapporte un peu d'argent. Mais pour beaucoup, elle est fatale. C'est au large des îles de Bangka et Belitung entourées d'eau turquoise que débute la fabrication de produits électroniques dont les ventes ne cessent d'augmenter. Un tiers de l'étain dans le monde provient de cet archipel à l'est de Sumatra.

Chine - Chengdu : une maison de thé résiste à l'infusion de la modernité

Dès 4 heures du matin, les bouilloires crépitent sur un fourneau au charbon. Les habitués se pressent sous les poutres d'un ancien temple des faubourgs de Chengdu transformé en maison de thé, vestige en sursis dans une Chine vouée aux cafés Starbucks.

AFP

Ça s'est passé un 15 janvier - 2010 - Le soleil et la lune unis le temps d'une éclipse

Vendredi 15 janvier 2010. Le soleil avait rendez-vous avec la lune mais les Terriens de La Réunion ne voient rien. Les nuages se sont en effet invités à la rencontre empêchant toute observation du phénomène. "C'est une éclipse partielle qui était prévue, mais en fait c'est une éclipse totale puisque le soleil est totalement caché par les nuages" avait plaisanté Bernard Mondon, vice-président de l'ARECA (association réunionnaise pour l'étude du ciel austral). Photo archives

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Un ciel entre bleu et gris aujourd'hui

Le temps devrait être mitigé si l'on en croît les prévisions de Météo France pour ce dimanche 15 janvier 2017. Quelques averses sont prévus sur le nord-est de l'île, sans grande importance. Le littoral reste sous un beau soleil. Les températures sont toujours très chaudes, atteignant 32 degrés en bord de mer. Le vent reste présent dans le sud.