La direction des affaires culturelles - océan Indien (DAC-OI) attribue chaque année des aides individuelles à la création (AIC) et des allocations d'installation d'atelier pour des travaux d'aménagement et l'achat de matériel (AIA) aux artistes auteurs d'oeuvres graphiques et plastiques en activité, résidant à La Réunion. La date limite des dépôts de dossiers est fixée au 7 avril prochain.

Le montant de cette allocation est calculé selon la nature du projet de création et des dépenses nécessaires dans le cadre de l’atelier.

La DAC-OI souhaite particulièrement encourager les artistes à élaborer des projets de mobilité, qu’il s’agisse de la mobilité en dehors de leur cadre de pratique habituelle ou d’une mobilité qui permette à l’artiste de déployer sa pratique en dehors de La Réunion.

Les dossiers sont examinés par une commission régionale créée par arrêté préfectoral et constituée par des représentants de l’État, des artistes et des personnalités qualifiées. Elle se réunit une fois par an sous la présidence du directeur des affaires culturelles – océan Indien qui arrête la liste des bénéficiaires après avis de la commission.

Les formulaires d’aide individuelle à la création (AIC) et d’allocation d’installation d’atelier et acquisition de matériel lié à l’activité professionnelle (AIA) sont disponibles sur le site internet des services de l’État à La Réunion, rubrique "Politiques publiques", "Culture et patrimoine" (http://www.reunion.gouv.fr/bourses-individuelles-a-la-creation-aides-a2459.html) et sur demande auprès de la direction des affaires culturelles - océan Indien, 23 rue Labourdonnais à Saint-Denis, téléphone 0262 21 90 69.

La date limite de dépôt des dossiers, sous format papier uniquement et auprès de la DAC-OI, est fixée au vendredi 7 avril 2017