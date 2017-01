L'Escadron départemental de sécurité routière a procédé à 20 contrôles ciblés sur l'alcoolémie, les vitesses excessives et les fautes de conduite génératrices d'accident. A l'issue des sessions de surveillance, 238 infractions ont été recensées.

Parmi les 238 infractions figurent :



- 23 alcoolémies dont 12 délictuelles avec un taux de 2,60 grammes dans le sang pour un automobiliste contrôlé au Tampon, samedi à 22h00 et un autre cet après-midi vers 17h00 à l'Etang-Salé avec 1,98 gramme ;

- 1 défaut d'assurance ;

- 2 défauts de permis de conduire et 1 défaut de BSR (cyclomoteur);

- 173 excès de vitesses dont un conducteur de VL contrôlé à 145 au lieu de 90 km/h, vitesse retenue 137 km/h et un motocycliste à 154 km/h, vitesse retenue 146,cet après-midi sur la RN1 près du tunnel de Saint-Paul;

- 7 usages de téléphone en conduisant;

- 16 infractions génératrices d'accidents graves (franchissements de ligne continue, non respect du stop, franchissement feu rouge fixe, etc...);

- 9 non-port de la ceinture conducteur, un non-port passager et 2 enfants sans dispositif de retenue adapté;

- 4 non-port du casque.

Au total, ces infractions ont entraîné la rétention immédiate de 16 permis de conduire.



Les gendarmes des brigades territoriales ont également procédé à la constatation de 4 alcoolémies délictuelles au cours des huit interventions sur des accidents matériels au cours du week-end.



Les militaires de la COB de Saint-Benoît, au cours de ce dimanche après-midi, ont relevé 4 infractions génératrices d'accidents graves (feux rouge, sens interdit).



"Cette présence sur les axes de nos forces n'a malheureusement pas permis d'éviter un nouveau drame de la route, survenu vers 16h00 ce dimanche sur la RN 2 à Sainte-Marie. Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté la pile du Pont des Cafés après avoir franchi la glissière de sécurité. Le conducteur n'a pas survécu à la violence du choc et son épouse a été gravement blessée. Les trois passagers arrière s'en sortent indemnes.



Il est trop top pour établir les causes de ce dernier sinistre. Pour autant, le mois de janvier 2017 se révèle déjà plus meurtrier que l'an passé puisque 5 victimes ont perdu la vie sur les routes de la Réunion à ce jour." terminent les militaires.