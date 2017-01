Fin novembre 2016, la frégate de surveillance "Nivôse", en patrouille dans les TAAF (Terres Australes et Antarctiques Françaises), a effectué une mission de souveraineté et de contrôle des pêches aux Kerguelen. A cette occasion, un reportage a été tourné afin de présenter au grand public le rôle des moyens maritimes des FAZSOI dans les terres australes françaises, dans la préservation de la ressource halieutique et le soutien aux personnels des TAAF. Ci-après, l'intégralité du communiqué des Forces armées de la zone sud de l'océan Indien.

Ce reportage permet également de découvrir les différentes capacités militaires de cette frégate, capable de couvrir un large spectre de missions allant de la police des pêches aux Kerguelen à la gestion de crise dans le nord de l’océan Indien. Il témoigne du rythme de vie des marins, déployés en haute mer, dans un environnement aussi beau qu’il peut être difficile, voire hostile, et souligne les opportunités de recrutement local au profit des jeunes réunionnais, au travers notamment du portrait d'un matelot récemment embarqué sur le "Nivôse".

Les FAZSOI garantissent la protection du territoire national et animent la coopération militaire régionale depuis La Réunion et Mayotte. Elles constituent le point d’appui principal de la zone sud de l’océan Indien pour lutter contre de nouvelles menaces comme la piraterie ou l’immigration illégale, assurer la surveillance des zones économiques exclusives associées à l’ensemble des îles de la zone de responsabilité, et conserver une capacité régionale d’intervention rapide.

Retrouvez le reportage complet sur TF1, ce dimanche 15 janvier, à l’issue du journal de 16h00 (13h00 en métropole), dans le magazine "Reportages".