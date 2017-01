Stéphane Ducamp, président de la Fédération Total Respect (Tjenbé Rèd) et administrateur d'OriZon (Total Respect La Réunion), présente ses voeux au public dans un communiqué que nous publions ci-après dans son intégralité.

Si l’égalité des droits pour les personnes LGBT (lesbiennes, gaies, bi et trans), pour les personnes de couleur ou pour les personnes malades est importante pour vous, 2017 sera une année vigilante.

Donald Trump, dont les positions racistes ou sexistes révoltent la plupart d’entre nous, sera président des États-Unis d’Amérique. Avec son ami Vladimir Poutine et l’ami de son ami François Fillon, ils semblent annoncer un retour à l’ordre moral.

En 2017, je nous souhaite (à nous-mêmes, à nos familles ou à nos proches) tout le COURAGE, toute la SANTÉ, toute la FORCE propices à notre meilleur épanouissement personnel et collectif, autant que dans nos vies de couple ! Je souhaite que Total Respect et OriZon poursuivent ensemble la construction d’une SOLIDARITÉ entre minorités, entre outre-mers, entre les outre-mers et l’Hexagone! Je souhaite que mardi 14 février, les États généraux des Français/es d’outre-mers LGBT (lesbiennes, gais, bi et trans) et de leurs ami/e/s - soutenus par la ministre des outre-mers Ericka Bareigts, que je remercie - soient une réussite porteuse de VIE!