Le syndicat étudiant UNEF rappelle qu'à l'approche de la rentrée de janvier, il est important pour les boursiers de constituer un Dossier social étudiant, afin de prétendre aux services du CROUS. Ci-après, l'intégralité du communiqué du syndicat.

Dès le 15 janvier, les étudiant-e-s peuvent se rendre sur le serveur du CROUS de La Réunion afin de constituer leur Dossier Social Étudiant (DSE) qui regroupe les demandes de bourse et/ou de logement. Tous les étudiant-e-s et les lycéen-ne-s peuvent faire une simulation afin de connaître leurs droits, elle est d’autant plus importante que les modalités d’attribution changent tous les ans. Rappelons-le, les critères d’attributions des bourses au Lycée ne sont pas les mêmes que ceux effectués pour l’enseignement supérieur.

Les étudiant-e-s ont jusqu’au 31 mai pour constituer leur dossier et ainsi recevoir leur notification de bourse à temps pour être exonérés des frais d’inscriptions à l’Université. Dans le cas où la demande serait hors délai (après le 31 mai) l'étudiant-e risque d'avancer ses frais d'inscriptions environ 400 euros, minimum, pour les droits universitaires et souvent plus pour les BTS, classes préparatoires et autres filières de l'enseignement supérieur. De plus, depuis 2 deux ans, si une demande est faite hors délai l'étudiant-e ne bénéficiera pas du cumul des mois de bourses perdus (premier mois de versement: août).

En cette période de rentrée scolaire, bon nombre de lycéen-ne-s et d'étudiant-e-s se posent des questions sur leur statut social pour l’année qui suit. Le DSE permet de faire sa demande de bourse et/ou de logement et il est maintenant accessible à tous. Il est donc nécessaire pour chaque jeune, étudiant ou lycéen, de faire au moins une simulation.

Enfin, il vous suffira de vous rendre sur le site du CROUS de La Réunion pour effectuer une demande (http://www.crous-reunion.fr/).

La bourse est calculée sur trois critères, à savoir :

• le revenu des parents

• le nombre de frères/sœurs dans l’enseignement supérieur

• l’éloignement du foyer familial par rapport au lieu d’études.

Après son inscription sur le serveur du CROUS-Réunion des pièces devront être envoyées. Afin d’assurer une gestion optimale des dossiers par le CROUS de La Réunion les pièces devront être envoyées en métropole à l’adresse suivante:

"CROUS de LA REUNION TSA 86000 53102 MAYENNE CEDEX"

Avec 56% des étudiants réunionnais boursiers et 52% des étudiants boursiers à l’échelon maximal (échelon 7), l’UNEF Réunion met un point d’orgue à informer les étudiant-e-s et futurs étudiant-e-s sur le déroulé exact des démarches. Vous aurez jusqu’au 31 mai 2017 pour constituer votre DSE. Enfin, les sites internet sont susceptibles de surcharges à certaines périodes, saisissez votre demande le plus tôt possible dès le 15 janvier 2017.