Voici les titres développés ce lundi :



- La Vierge Noire, toujours sollicitée pour grâces et miracles

- Plus de travailleurs, moins d'industrie - De "profonds changements" en 30 ans sur le marché de l'emploi

- Ça s'est passé un 16 janvier - 2015 : les sites des médias nationaux mis hors ligne

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le lundi sous la pluie

Voici les titres développés ce lundi :



- La Vierge Noire, toujours sollicitée pour grâces et miracles

- Plus de travailleurs, moins d'industrie - De "profonds changements" en 30 ans sur le marché de l'emploi

- Ça s'est passé un 16 janvier - 2015 : les sites des médias nationaux mis hors ligne

- Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le lundi sous la pluie

Le site ferme pendant une semaine pour travaux - La Vierge Noire, toujours sollicitée pour grâces et miracles

Le site de la Vierge Noire est intégralement fermé au public et aux pèlerins à partir de ce lundi 16 janvier 2017. Des travaux de sécurisation et de remise aux normes électriques doivent y être opérés. En ce début d'année et pendant les vacances scolaires, le site est très prisé des catholiques ou des pique-niqueurs. Surtout, la Vierge Noire est célèbre pour ses grâces qu'elle accorderait aux fidèles. Cette croyance découle de la légende de l'esclave Mario, qui aurait été sauvé de ses maîtres grâce à la Vierge. Ainsi, des Réunionnais de toute l'île et bon nombre de touristes y viennent en pèlerinage, dans l'espoir d'un miracle.

Plus de travailleurs, moins d'industrie - De "profonds changements" en 30 ans sur le marché de l'emploi

Féminisation, tertiarisation, montée en qualification, contrats courts, temps partiels... Une étude du ministère du Travail, publiée vendredi, retrace les "profonds changements" qu'a connu le marché de l'emploi ces 30 dernières années.

Primaire PS: migrants, cannabis et autres moments forts du deuxième round

Après un premier débat un peu terne, les sept candidats à la primaire initiée par le PS se sont affrontés avec vivacité parfois, dimanche soir lors du second round.

Ça s'est passé un 16 janvier - 2015 : les sites des médias nationaux mis hors ligne

Quelques jours après les attentats de Charlie Hebdo, des milliers de sites internet français ont subi une cyberattaque jihadiste. Le 16 janvier, les sites des médias nationaux - 20 Minutes, France Inter, L'Express, Le Parisien, Médiapart, Marianne ou encore Slate - plantent et demeurent hors ligne. La piste de la cyberattaque était alors loin d'être exclue.

Météo France ladi, i koné pa ankor si lafé - Le lundi sous la pluie

La journée de ce lundi s'annonce pluvieuse si l'on en croît les prévisions de Météo France. Quelques éclaircies persistent dans le Nord-Ouest de l'île. Les températures restent chaudes, avec des maximales culminant à 31 degrés. Des rafales de vent, atteignant 60km/h toucheront Saint-Denis et Sainte-Suzanne.