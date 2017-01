Voici les résultats sportifs du week-end qui vient de s'écouler.

Voici les résultats sportifs du week-end qui vient de s'écouler.

Beachtennis: Tournoi mixte du Pam Beach

Saint Pierre accueillait ce samedi les 16 meilleures paires réunionnaises pour un tournoi de double mixte sur les terrains du Pam Beach. La hiérarchie était bousculée quand la paire tête de série n°1 composée de Régis Courtois et Magalie Garnier chutait en demi-finale, laissant le champ libre aux n°2 et n°3 pour une finale de qualité avec les 4 joueurs vainqueurs du tournoi ITF 2500$ du 11 décembre dernier: Frédéric Pamard, Théo Irigaray et les soeurs Mathile et Marie Eve Hoareau. Cette fois-ci associés en mixte, Pamard se joignait à Mathilde et Irigaray à Marie Eve le temps du tournoi. La belle entente entre ses joueurs permettait des échanges somptueux où Mathilde Hoareau faisait montre de ses qualités de défendeuse hors paire, soutenue par l'inépuisable Frédéric Pamard. En face, les n°2 ne parvenaient pas à trouver la brèche et butaient constamment contre un mur: 6-1 / 6-2, le résultat semble sévère mais ne reflète pas vraiment la qualité de la finale. Dans la petite finale, Courtois et Garnier sortaient la tête haute en prenant la 3ème place au détriment de Marie Sanson et JC Planche (4-2 / 5-4).

Volleyball: 6ème étape Promovolley

Le championnat loisir promovolley faisait escale hier au Tampon où 22 équipes se sont retrouvées sur les terrains de football du CREPS de la plaine des Cafres.

En féminines, TGV remporte encore cette étape en s'imposant en finale face au VBC CHALOUPE qui l'avait pourtant battu en poule le matin. Une équipe du VBC Chaloupe qui a pu compter sur "l'esprit Promovolley" avec un renfort de 2 joueuses de VBC PORTOIS pour compléter un effectif un peu juste. Pour la troisième place, VBC ST DENIS devance SMVB, AMIS CAYENNE, VBSP SOLEIL et VBC Côte Ouest. Une équipe Hors Concours de TGV complète un plateau de 8 équipes qui ont disputé 8 sets de 21 points chacune. Au classement général, les 3 premières du jour confortent leur position: TGV devant VBC CHALOUPE et VBC ST DENIS.

En masculins, TVA est tombé et permet aux locaux de TGV de réaliser le carton plein. Battus en poules par TGV, TVA s'impose néanmoins dans la petite finale face au VBC ST DENIS pour s'assurer un podium. Le Ste MARIE VB, en progrès constant, échoue de 4 petits points en finale du jour. Le tableau masculin s'est encore enrichi d'une équipe, le VBC BAM, une équipe de collègues de travail sur St Denis, encore à la recherche d'un terrain pour s'entraîner et progresser. Le classement général est toujours dominé par TVA mais ça se resserre derrière avec dans l'ordre, TAMPON GV, VC CILAOS, STE MARIE VB et VBC ST DENIS, 17 équipes classées.

Athlétisme: Esther Turpin commence bien

La saison indoor débute bien pour la Saint Joséphoise qui a remporté samedi le pentathlon espoir lors du meeting de Nogent sur Oise. En battant son record sur le 60m haies (8"48) dès l'entame de la compétition, Esther Turpin, licenciée à Arras, a ensuite enchainé les bonnes performances avec 12m51 au poids, 5m51 à la longueur, 1m69 à la hauteur et 2'25"78 au 800m pour totaliser 4008 points en fin de journée (performance N1) et s'offrir ainsi une large victoire devant Léa Fleury (3715 pts, US Valenciennes) et Justine Delecluse (3640 pts, ASPTT Lille).

Haltérophilie: Petite affluence au challenge d'hiver

Ils étaient pourtant une petite cinquantaine attendus sur ce challenge d'hiver ce dimanche au gymnase des Deux Canons de St Denis. Finalement, 20 athlètes seulement se sont présentés pour cette compétition qui totalise le meilleur des 3 essais à l'arrachée puis à l'épaulée-jetée. Côté performances, on retiendra la performance de Jean Louis Leble (SCHM St Paul) qui totalise 192kg (80+112) dans sa catégories des 77kg, celle de Jérôme Cadet (CrossFit Redbeard) qui totalise 200kg (80+120) dans sa catégorie des 85kg et encore celle de Benjamin Pouyenne (CrossFit La Buse) qui totalise 205kg (89+116) dans sa catégorie des 94kg.



www.ipreunion.com